海龜強勢回歸創紀錄！海保署在小琉球觀察到805隻海龜

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海洋保育署署長黃向文表示，中油大林煉油廠高雄港外海浮筒於6月22日發生輸油管油污染事件後，海洋生態保育人士關心小琉球海龜的狀況，該署即持續與關注當地生態的島人海洋文化工作室合作，進行海龜數量的空拍調查工作。
黃向文說，該署於6月25日首先針對污染較嚴重的花瓶岩至龍蝦洞一帶，和以往覓食海龜數量及密度最高的多仔坪等地，每天均進行監測，發現在海面油污多數清理完成後，海龜又回來覓食，直到6月底海龜數量大致在102隻到254隻間起伏，相較於去(109)年6月中央研究院生物多樣性研究中心野澤洋耕實驗室與島人海洋文化工作室合作的小琉球全島空拍調查結果的253隻，並沒有明顯的差異。
黃向文指出，該署從7月1日開始，每週會針對小琉球全島進行1到2次的空拍監測，目前調查結果，7月4日觀察到273隻，接近去(109)年同時段的200多隻，7月9日因為天氣晴朗、海況平穩，破紀錄觀察到805隻，是該海域有海龜紀錄以來，數量最多的1次，顯現小琉球海域已恢復清澈生態海洋。
黃向文進一步指出，空拍機可以進行大面積廣泛的監測與紀錄，是生態調查的利器，但仍會受到天氣、海面能見度、潮汐及浪況等影響，而有數量起伏的變化，故必須長期觀察，才能知道海龜們是否有受到油污事件的影響，因此，該署會持續觀察海龜族群數量、分佈地點及行為等，與大家一起守護可愛的海龜們，共維海洋生態。
黃向文強調，屏東縣琉球鄉是台灣重要的海龜覓食棲地，近年來由於相關保育政策的施行及民眾保育意識的提升，在島嶼周圍出沒覓食的海龜越來越多，這是政府與民間共同努力的成果，盼能一起守護這座受到海龜青睞的美麗島嶼，期待未來疫情穩定後，民眾能再度踏上小琉球與海龜們同游美麗的海底世界。
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