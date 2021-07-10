巷仔內／柯文哲砲轟中央搏聲量　民進黨保社交距離顧2022

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2019年8月，柯文哲自組民眾黨，推出不分區立委名單投入2020選舉，當時綠營內部輿情等會議，就屢次針對是否要回應柯文哲或民眾黨幹部的口水，有相當多的討論，或因首次遇到非傳統藍營，又是曾與己方合作過、有特定支持群眾的政治人物與政黨，民進黨當時確實沒有找到與其對陣的必殺技。
隨著2020選舉結束，COVID-19肆虐全球，今年5月起，本土疫情爆發，柯文哲執政下的台北市萬華區成為全國疫情最嚴重的區域，到近來在北市轄區的北農、環南市場等地屢爆新群聚感染，考驗柯市府的防疫能力，但柯文哲批評中央的砲火不減，反而更為猛烈。
疫情當前，身為中央執政的民進黨當然不可能因為不滿柯文哲個人，就對北市袖手旁觀，且若不及時協助防疫，疫情延燒到全台，政府努力多時的防疫一但破功，連帶也會衝擊2022縣市長選情。疫情指揮中心選擇就柯文哲所言錯誤的訊息予以澄清、口水則是忽略，唯一目標就是協助北市控制住疫情，但也不與柯文哲有過多牽扯，保持社交距離、以策安全。
疫情雖有趨緩，但未來會如何發展或肆虐，實在難以預料，民進黨身為執政黨，最重要的仍舊是做好防疫，一旦防疫做不好，除了會讓人民沒有耐心且失去信心外，且屆時若再被柯文哲的口水纏上，也難以站得住腳。
既然柯文哲目前的負面聲量居高，顯見他打口水戰並未獲得好評，民進黨該做的事情就是與柯「保持社交距離」，且端出實績，做好防疫、穩住經濟，以行動破除謠言。畢竟我們唯一的敵人就是病毒，政治互鬥並非國人所樂見。