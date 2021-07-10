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巷仔內／柯文哲砲轟中央搏聲量　民進黨保社交距離顧2022

▲疫情當前，台北市長柯文哲持續砲轟民進黨政府，最新民調顯示，其負面聲量高達25萬則，口碑排名位居六都首長之末。（圖／台北市政府提供）
▲疫情當前，台北市長柯文哲持續砲轟民進黨政府，最新民調顯示，其負面聲量高達25萬則，口碑排名位居六都首長之末。（圖／台北市政府提供）

記者黃宣尹／特稿

2021-07-10 21:42:54

COVID-19疫情持續影響台灣，尤以雙北最為嚴重，不過台北市長柯文哲並未收起快嘴性格，仍舊砲火四射，還接受中廣董事長趙少康專訪，持續砲轟執政黨；然而犀利言詞並未獲得成正比的好聲量，據民調公司最新統計顯示，柯文哲的負面聲量高達25萬則，口碑排名位居六都首長之末。以目前政局來看，綠白極有可能在2022甚至2024大選中對壘，在疫情尚未完全獲得控制的當下，民進黨必須專心做好防疫，且讓柯文哲「自爆」，唯有把事做好、不落入口水戰，這才是民進黨面對2022選舉最好的戰略。

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柯文哲自2018年與民進黨撕破臉後，言詞一次比一次引發更多爭議，無論是當時稱「蔡英文旁邊的人都貪汙」，到批評前瞻計畫及「8400億紓困都亂花」等，諸如此類沒有建設性且無差別的攻擊，讓民進黨內人士及支持者越趨反感。

2019年8月，柯文哲自組民眾黨，推出不分區立委名單投入2020選舉，當時綠營內部輿情等會議，就屢次針對是否要回應柯文哲或民眾黨幹部的口水，有相當多的討論，或因首次遇到非傳統藍營，又是曾與己方合作過、有特定支持群眾的政治人物與政黨，民進黨當時確實沒有找到與其對陣的必殺技。

隨著2020選舉結束，COVID-19肆虐全球，今年5月起，本土疫情爆發，柯文哲執政下的台北市萬華區成為全國疫情最嚴重的區域，到近來在北市轄區的北農、環南市場等地屢爆新群聚感染，考驗柯市府的防疫能力，但柯文哲批評中央的砲火不減，反而更為猛烈。

疫情當前，身為中央執政的民進黨當然不可能因為不滿柯文哲個人，就對北市袖手旁觀，且若不及時協助防疫，疫情延燒到全台，政府努力多時的防疫一但破功，連帶也會衝擊2022縣市長選情。疫情指揮中心選擇就柯文哲所言錯誤的訊息予以澄清、口水則是忽略，唯一目標就是協助北市控制住疫情，但也不與柯文哲有過多牽扯，保持社交距離、以策安全。

疫情雖有趨緩，但未來會如何發展或肆虐，實在難以預料，民進黨身為執政黨，最重要的仍舊是做好防疫，一旦防疫做不好，除了會讓人民沒有耐心且失去信心外，且屆時若再被柯文哲的口水纏上，也難以站得住腳。

既然柯文哲目前的負面聲量居高，顯見他打口水戰並未獲得好評，民進黨該做的事情就是與柯「保持社交距離」，且端出實績，做好防疫、穩住經濟，以行動破除謠言。畢竟我們唯一的敵人就是病毒，政治互鬥並非國人所樂見。

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民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
10.53%89.47%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.3%79.7%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.61%85.39%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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