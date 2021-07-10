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公司誤寄信給求職者！母湯「1評語」外流　老闆哭著道歉

▲美國一位女子投履歷到公司求職，竟意外收到公司內部信件，赫然發現公司高層對自己的評價十分輕蔑。事情曝光後引發網友強力反彈，最後老闆甚至出來哭著道歉。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲美國一位女子投履歷到公司求職，竟意外收到公司內部信件，赫然發現公司高層對自己的評價十分輕蔑。事情曝光後引發網友強力反彈，最後老闆甚至出來哭著道歉。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 22:14:30

隨著畢業季到來，不少新鮮人開始尋求第一份工作，雖然求職某程度上就是一種被公司「挑選」的過程，但若公司主管以輕蔑態度對待求職者，一但事情曝光可是會引發大眾怒火。美國就有一位女子寄履歷到公司求職後，意外收到公司的內部信件，副總裁在信件中吐出輕浮評語，這封信被分享在網路上後立即引起熱議，最終公司負責人出面道歉時甚至還哭了。

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根據《紐約郵報》報導，這位年輕的求職者名叫羅琳茲（Gracie Lorincz），她日前將自己的履歷寄到一間精品店，想要應徵品牌代表（brand representative）的職位，結果收到公司回信時意外發現，這是一封不應該外流的內部信件，內容為公司的副總裁將羅琳茲的履歷轉發給老闆，接著詢問說「這女孩剛從大學畢業，並不是那麼可愛（not that cute）。你確定要我面試她？」

▲羅琳茲將公司信件曝光，立即引發網友熱議。（圖／翻攝自＠ggggmoneyyyy的抖音）
▲羅琳茲將公司信件曝光，立即引發網友熱議。（圖／翻攝自＠ggggmoneyyyy的抖音）
羅琳茲將信件公佈到個人抖音上，諷刺地說「真是太神奇了」，並不斷自嘲「我不是那麼可愛」，邊做出鬼臉。更具反諷意味的是，這間精品店的宣傳口號是「通過自信激發美麗」，但面對求職者的態度看起來卻是十分輕浮且注重外表，讓網友紛紛湧入該精品店的Google頁面留下1星負評，「不是那麼可愛」更是洗版，該公司的產品底下都有網友幫忙熱心備註「不是那麼可愛」。

最終老闆不得不出面道歉，試圖平息大眾怒火。副總裁強調不知道自己當時為什麼會寫下「不是那麼可愛」的評語，坦承這十分不專業且有違品牌的價值觀，強調發自內心地向大家道歉。而公司的共同負責人，同時也是老闆的老婆則在鏡頭上激動落淚，希望大家能原諒他們。（編輯：倪浩軒）

▲老闆的老婆，同時是公司共同負責人出面道歉時一度激動落淚。（圖／翻攝自Ava
▲老闆的老婆，同時是公司共同負責人出面道歉時一度激動落淚。（圖／翻攝自Ava Lane Boutique臉書）
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