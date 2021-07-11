NBA／G3要保持平常心　字母哥幽默致敬海鷹傳奇跑衛

在總冠軍賽連輸掉兩場之後，密爾瓦基公鹿面臨了系列賽0:2的絕境，過去僅有4隊能在這樣的情況下逆轉翻盤。不過要打出好的比賽內容，最重要的就是要保持平常心，而「字母哥」Giannis Antetokounmpo顯然也明白這一點。

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在今天的媒體日上，Antetokounmpo在回答第一個問題時，模仿前西雅圖海鷹傳奇跑衛Marshawn Lynch說道：「我來到這裡是因為不想被罰款。」隨後自己也大笑了起來。

顯然前兩戰輸球沒有影響到字母哥的幽默感，他表示自己知道明天這場比賽的重要性，但就是因為這樣所以更要要以平常心面對，「你必須保持輕鬆，不能告訴自己：『這是決賽，你得這樣做、那樣做的』。」

「壓力太大了，你不可能和自己說『這只是場籃球賽』。說起來容易，做起來難，不過在這樣的情況下，你仍必須嘗試以這種方式來看待這場比賽，要保持輕鬆，讓氣氛緩和一些。」Antetokounmpo如此說道。

Antetokounmpo上一場比賽砍下42分，但公鹿最終仍然落敗，在主場開打的G3，他無疑需要更多隊友跳出來幫助他。