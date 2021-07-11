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NBA／右膝仍然痠痛　太陽防守悍將G3不確定能否出賽

▲太陽前鋒Torrey Craig受傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽前鋒Torrey Craig受傷。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-11 08:36:24｜2021-07-11 08:46:29

鳳凰城太陽目前在總冠軍賽以2:0領先，歷史數據對他們來說非常有利，不過目前球隊的隱憂是傷兵，替補防守悍將Torrey Craig在G2受傷後，第3戰仍出戰存疑。

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Craig在第2戰第3節和Giannis Antetokounmpo發生身體碰撞，並因此傷到了右膝蓋；此前他們才在首戰傷了前鋒Dario Saric，他在在不慎撕裂了自己的前十字韌帶。

不過好消息是，Craig目前右膝無結構性損傷，應該不會影響到之後的生涯，但是這個系列賽的復出資訊目前還不明。

「他(Craig)昨天做了一些測試，並完成了全部，但受傷部位仍然很痛。所以我不能就他目前的狀況發表太多看法。今天我們會進行一次輕鬆的練習，他也會參與一些。明天我們將能夠對他能否上場一事做出回應，然後球隊會進行相對應的調整。」太陽總教練Monty Williams受訪時如此說道。

Craig在季後賽表現漸入佳境，他場均出賽12.5分鐘，可以得到4.3分3.2籃板。在總冠軍賽他的外線投籃發揮的不錯，如果他第3戰不能上，太陽將被迫縮小輪換。

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