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三立電視台再傳確診　黃珊珊：同樓層員工PCR全陰性

▲台北市副市長黃珊珊11日上午表示，三立電視台傳出確診案例，不過與該案例同樓層的其他員工，PCR檢測都呈陰性反應。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊11日上午表示，三立電視台傳出確診案例，不過與該案例同樓層的其他員工，PCR檢測都呈陰性反應。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-11 09:43:19

位在台北市內湖區的三立電視台，9日晚間傳出有員工確診，三立方面也隨即針對大樓進行清消，並安排該樓層的所有員工進行PCR篩檢。而台北市副市長黃珊珊今（11）日上午也透過臉書PO文，表示與確診員工同棟樓層的人，PCR檢測都是陰性反應。

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黃珊珊表示，昨天接到三立電視台副總的電話，與聯合醫院許副總院長連夜趕到公司看現場，一個員工確診，的確會造成很多員工的驚慌失措，「但因為我們有許多經驗，所以告訴他們要怎樣處理後續事宜。

黃珊珊強調，就像壹電視、文化大學宿舍案、北農案、高鐵案一樣，工作職場先分紅黃綠區，紅區人員不但要篩檢，有近距離接觸者還要被匡列隔離14天。黃區人員也要全面篩檢，紅黃區的篩檢結果再判斷綠區的風險，壹電視沒有全面篩，因為紅黃區都沒有被感染，其他不同棟工作的同仁也不需要太緊張。

而針對三立電視台的狀況，黃珊珊也透露，與確診人員同樓層的員工，都已經PCR篩檢陰性，雖然接觸者還是會被匡列隔離，但總是一個好消息。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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