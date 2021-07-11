上海復星傳與永齡、台積電簽訂BNT協議 新華社無此報導
新冠肺炎（COVID-19）疫苗採購進度持續受到各界關注，今（11）日上午傳出台灣採購BNT（BioNTech）疫苗取得重大進展，中國官媒《新華社》報導上海復星醫藥已於週五（9）分別和台積電、永齡基金會正式簽訂新冠疫苗BNT162b2（復必泰）的銷售協議。不過，《新華社》網站、與上海復星醫藥官網，至發稿前都尚未登出相關報導。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-11 09:49:43｜2021-07-11 11:20:03
網路流傳的內容稱，根據《新華社》，德國生技公司「BioNTech」疫苗在大中華地區的代理「上海復星醫藥」在9日已與永齡基金會、台積電正式簽訂新冠疫苗BNT162b2的銷售協議，將依照正常商業規則和流程推動疫苗供應台灣。去年3月13日，上海復星醫藥就已與BioNTech簽訂協議，參與BNT疫苗研發，並擁有疫苗在中國、港澳台的獨家商業權益。
報導稱，上海復星醫藥為台灣地區獲得BNT新冠疫苗的唯一洽購方，負責人表示「期待這款安全有效的疫苗能早日為島內疫情防控發揮積極作用，維護台灣同胞生命健康安全，幫助台灣同胞儘早恢復正常生活。」
中國媒體報導，上海復星醫藥2020年3月與BioNTech簽訂協議，取得BNT疫苗在大中華地區的代理，在港澳稱為「復必泰」目前已施打數十萬劑，在中國內部則尚未獲得批准。上個月上海復星醫藥召開股東大會，公司發言人在會上強調，「關於台灣網上的謠言很多，各位不必採信，一切以公司公告為準」不管台灣民間還是官方採購，都需要經過復星，也有意願，積極向台灣提供疫苗、造福台灣同胞。
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