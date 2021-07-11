COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

賈永婕抗疫滿月！爭取到紐西蘭捐耗材　被勸離開台灣

▲賈永婕（右）抗疫1個月。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（右）抗疫1個月。（圖／賈永婕臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-11 09:58:07｜2021-07-11 10:03:08

賈永婕熱血抗疫滿1個月，「防疫外交」的戰果不斷，她昨（10）日在臉書發文透露，全台買了877台「救命神器」HFNC，這個數字讓紐西蘭總公司願意加碼，捐贈台灣50台HFNC，賈永婕再爭取紐西蘭總公司捐價值450萬元的1000套耗材。疫情爆發以來，她看到「所有的人都愛台灣」，不過身邊很多長輩，勸她「可以離開台灣」，是時候該休息了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賈永婕持續運送防疫物資。（圖／翻攝賈永婕臉書）
▲賈永婕(右二）持續運送防疫物資。（圖／翻攝賈永婕臉書）
賈永婕向各界募資，一共買了377台HFNC，比政府買的500台HFNC相比，每台貴2萬元，賈永婕說：「政府有總預算的壓力，畢竟是全民的錢，但是這個部分我有一點對捐贈者不好意思，可能沒有幫大家談到最好的價錢跟政府一樣的價錢，但是那個時候情況是比較急迫，醫院方面真的是不斷都在求救，我也認真的跟幾家醫院核價，我們確實買到比之前醫院採購還要再優惠的價格，把時間成本算進去，我們用最快的速度把機器空運來台灣，加上我們的配送的確比較複雜，我想這也是最好的價格了。」因為紐西蘭總公司又捐50台機器，全台有927台HFNC可以運用，自嘲「大嬸個性」的賈永婕，除了爭取紐西蘭總公司加碼捐1000套耗材給台灣，也正在爭取他們再捐多一點的機器。

▲賈永婕（右三）送5台PAPR到新光醫院，此前卻發生小車禍。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（右三）被勸離開台灣。（圖／賈永婕臉書）
賈永婕透露，這段時間接觸到的捐贈者、醫護人員、廠商、美國醫療朋友，所有的人都愛台灣，「沒有任何一家廠商要賺國難錢，其實他們是可以賺一筆的，可是全部的人都把利潤降到最低」，不過身邊長輩，開始勸賈永婕可以休息、該離開台灣了，「他們深怕我一個不小心出了什麼差錯，怕一個閃失就沒有光環了」，對此，賈永婕說：「謝謝大家的關心，關於這一點因為我從頭到尾都沒有想過做這件事情是為了自己的光環，所以就算明天光環消失殆盡，那就是我真的有做錯的地方，要好好檢討一下，總之我愛台灣。」

▲賈永婕爭取紐西蘭總公司捐耗材、HFNC。（圖／翻攝賈永婕臉書）
▲賈永婕爭取紐西蘭總公司捐耗材、HFNC。（圖／翻攝賈永婕臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.43%85.57%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
18.83%81.17%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.93%85.07%
2021-07-08-2021-07-11
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀