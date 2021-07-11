賈永婕抗疫滿月！爭取到紐西蘭捐耗材　被勸離開台灣

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賈永婕向各界募資，一共買了377台HFNC，比政府買的500台HFNC相比，每台貴2萬元，賈永婕說：「政府有總預算的壓力，畢竟是全民的錢，但是這個部分我有一點對捐贈者不好意思，可能沒有幫大家談到最好的價錢跟政府一樣的價錢，但是那個時候情況是比較急迫，醫院方面真的是不斷都在求救，我也認真的跟幾家醫院核價，我們確實買到比之前醫院採購還要再優惠的價格，把時間成本算進去，我們用最快的速度把機器空運來台灣，加上我們的配送的確比較複雜，我想這也是最好的價格了。」因為紐西蘭總公司又捐50台機器，全台有927台HFNC可以運用，自嘲「大嬸個性」的賈永婕，除了爭取紐西蘭總公司加碼捐1000套耗材給台灣，也正在爭取他們再捐多一點的機器。
賈永婕透露，這段時間接觸到的捐贈者、醫護人員、廠商、美國醫療朋友，所有的人都愛台灣，「沒有任何一家廠商要賺國難錢，其實他們是可以賺一筆的，可是全部的人都把利潤降到最低」，不過身邊長輩，開始勸賈永婕可以休息、該離開台灣了，「他們深怕我一個不小心出了什麼差錯，怕一個閃失就沒有光環了」，對此，賈永婕說：「謝謝大家的關心，關於這一點因為我從頭到尾都沒有想過做這件事情是為了自己的光環，所以就算明天光環消失殆盡，那就是我真的有做錯的地方，要好好檢討一下，總之我愛台灣。」
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