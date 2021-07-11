衛福部「這表格」是對的改變！她：部長非神別怕逆時中

「入境普篩，一個對的改變！」台北市議員游淑慧昨（10）日在臉書發文表示，衛福部前天公布的這張表格，雖然只有7天16例，但也可以看出一個事實，那就是「入境普篩發揮了很大功能」，她更直說「在防疫上，真應該少點藍綠、多點溝通；部長不是神，別害怕逆時中。」





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游淑慧提到，之前有名嘴或粉專主說，上機前已要持72小時內核酸檢驗陰性證明，所以入境普篩效益不大！是這樣嗎？「但我們看案15059、15113、15129、15155、15164、15180、15208、15254、……這16例中的8例都幾乎是入境當日或次日就篩出來了，等於50％入境攔截到。」





她進一步表示，所以，「一、搭機前72小時核酸證明陰性，還是存在漏網，入境再一次攔截更加保險。二、有五個入境篩到的確診，是在原設定七高危國家以外。代表如果衛福部上週政策沒有改，這5例進入防疫旅館可能多天後才會發現。其中，案15129，6月30日就發病，但7月3日依然能搭機，結果是可怕的Delta病毒…還好入境即攔截到…這可能就是各國核酸檢測的準確度問題。」





▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

游淑慧指出，入境普篩政策的改變，是由侯友宜市長先提出，鄭文燦和陳其邁市長響應，而後陳時中部長從善如流。結果證明是一個對的改變。她呼籲，「在防疫上，真應該少點藍綠、多點溝通；部長不是神，別害怕逆時中。」





此外，游淑慧認為，衛福部應該像美國CDC一樣，開放資料庫，多公布一些新冠和疫苗的統計數據， 讓國內的醫療和公衛專家可以進行寶貴的研究與分析， 這對於政策決定會是很大的幫助。（編輯：許苡晴）



