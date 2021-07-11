COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

足球／不讓C羅專美於前　梅西在5年後的同一天於大賽奪冠

▲梅西帶領阿根廷在美洲盃奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西帶領阿根廷在美洲盃奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-11 10:31:51｜2021-07-11 10:50:09

梅西(Lionel Messi)終於拿到自己職業生涯在國家隊的首個大賽冠軍！在這場和巴西爭雄的美洲盃決賽中，阿根廷靠著1:0贏球。在宿敵C羅於2016在歐洲盃奪冠後，梅西也在5年後於美洲盃稱王。

我是廣告 請繼續往下閱讀
梅西此役賽前打進4球、送出5次助攻，他也和內馬爾一同並列賽會MVP，難以再要求他做到更多了。面對整體實力較被看好的巴西，多家媒體賽前表示阿根廷其他球員一定要站出來，為主將分擔壓力。

而阿根廷這場也的確打出優異的攻防團隊表現，此役梅西全場奔馳體力消耗大，曾出現腳下打滑、錯失門前射球的機會，但球隊靠著Angel Di Maria(迪瑪利亞)在上半場的進球，最終拿下睽違28年、也是隊史的第15座美洲盃冠軍。

這是梅西生涯第6次參加美洲杯​​，此前他多次在決賽失望而回，但這一次隊友沒有讓他抱憾，全隊上下一心完登頂，擊敗巴西奪冠。

有趣的是，C羅在2016年7月11帶領葡萄牙於歐洲盃奪冠；而5年後的今天，2021年7月11日，換梅西率阿根廷捧盃。C羅的背號是7號，而梅西則是10號，不得不說真是美麗的巧合。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.43%85.57%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
18.83%81.17%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.93%85.07%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀