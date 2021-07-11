足球／不讓C羅專美於前　梅西在5年後的同一天於大賽奪冠

梅西(Lionel Messi)終於拿到自己職業生涯在國家隊的首個大賽冠軍！在這場和巴西爭雄的美洲盃決賽中，阿根廷靠著1:0贏球。在宿敵C羅於2016在歐洲盃奪冠後，梅西也在5年後於美洲盃稱王。

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梅西此役賽前打進4球、送出5次助攻，他也和內馬爾一同並列賽會MVP，難以再要求他做到更多了。面對整體實力較被看好的巴西，多家媒體賽前表示阿根廷其他球員一定要站出來，為主將分擔壓力。

而阿根廷這場也的確打出優異的攻防團隊表現，此役梅西全場奔馳體力消耗大，曾出現腳下打滑、錯失門前射球的機會，但球隊靠著Angel Di Maria(迪瑪利亞)在上半場的進球，最終拿下睽違28年、也是隊史的第15座美洲盃冠軍。

這是梅西生涯第6次參加美洲杯​​，此前他多次在決賽失望而回，但這一次隊友沒有讓他抱憾，全隊上下一心完登頂，擊敗巴西奪冠。

有趣的是，C羅在2016年7月11帶領葡萄牙於歐洲盃奪冠；而5年後的今天，2021年7月11日，換梅西率阿根廷捧盃。C羅的背號是7號，而梅西則是10號，不得不說真是美麗的巧合。