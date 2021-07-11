直播／傳鴻海、台積電已與上海復星簽約？陳時中最新說明
新冠肺炎（COVID-19）疫苗採購進度持續受到各界關注，今（11）日網傳中國大陸官媒《新華社》指稱上海復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會正式簽訂新冠疫苗BNT162b2（復必泰）的銷售協議，但永齡基金會及台積電上午並未鬆口。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日下午2時也將舉行記者會，說明最新疫情及防疫作為，會中是否也會說明最新民間企業疫苗採購進度？讓《NOWnews今日新聞》的鏡頭帶大家一起來關心。
記者顏真真/台北報導
2021-07-11 14:00:00
據了解，目前《新華社》網站、與上海復星醫藥官網至發稿前都尚未登出相關報導，但網路流傳的內容稱根據《新華社》，德國生技公司「BioNTech」疫苗在大中華地區的代理「上海復星醫藥」在9日已與永齡基金會、台積電正式簽訂新冠疫苗BNT162b2的銷售協議，將依照正常商業規則和流程推動疫苗供應台灣。去年3月13日，上海復星醫藥就已與BioNTech簽訂協議，參與BNT疫苗研發，並擁有疫苗在中國大陸、港澳台的獨家商業權益。
只是對此傳聞，永齡基金會執行長劉宥彤今日上午表示「待有進一步消息，一定會正式對外界說明」。台積電則說「簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告」。
根據指揮中心昨日公布的統計，截至目前國內累計1,606,389例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,589,769例排除)，其中15,218例確診，分別為1,199例境外移入，13,966例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計105例移除為空號。自2020年起累計736例COVID-19死亡病例，其中728例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、台北市279例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、台中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
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