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微解封各自為政引混亂　蘇揆：如颱風假授權地方政府斟酌

▲防疫3級警戒微解封，卻因瘸國不同調、地方政府各自為政，引發許多混亂，行政院長蘇貞昌11日受訪時則拿颱風假比喻，強調授權地方政府根據當地情況斟酌，調整仿義規定。（圖／行政院提供）
▲防疫3級警戒微解封，卻因瘸國不同調、地方政府各自為政，引發許多混亂，行政院長蘇貞昌11日受訪時則拿颱風假比喻，強調授權地方政府根據當地情況斟酌，調整仿義規定。（圖／行政院提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-07-11 10:43:50

台灣本土疫情逐漸和緩，中央流行疫情指揮中心（CDC）宣布將於13日「微解封」，但卻出現防疫規定「一國多制」的混亂情況，引發民怨。對此，行政院院長蘇貞昌在今（11）天接受訪問時則說，就像颱風假一樣，每個地方有不一樣的情況，所以CDC才會將細節授權地方政府規範。

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台灣本土疫情受到控制、逐漸和緩，CDC宣布13日起「微解封」，並讓各縣市政府可根據指引，根據當地情況適度放寬防疫規定，但全國不同調的情況卻造成混亂、引發民怨，甚至可能讓政府決策公信力受影響。

對此，蘇貞昌則說，在全民防疫的情況下，疫情逐漸穩定，CDC根據各方評估後決定3級警戒繼續延長，但適度鬆綁，至於怎麼樣鬆綁，則依各地情形，授權地方斟酌，就像放颱風假一樣，每個地方有不一樣的情況，各地方政府就不同的地區、時段，CDC都有授權，也能看到在CDC訂出各的規範下，地方嚴守，在3級警戒範圍內做得更到位，他覺得很好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.43%85.57%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
18.83%81.17%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.93%85.07%
2021-07-08-2021-07-11
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