微解封各自為政引混亂 蘇揆：如颱風假授權地方政府斟酌
台灣本土疫情逐漸和緩，中央流行疫情指揮中心（CDC）宣布將於13日「微解封」，但卻出現防疫規定「一國多制」的混亂情況，引發民怨。對此，行政院院長蘇貞昌在今（11）天接受訪問時則說，就像颱風假一樣，每個地方有不一樣的情況，所以CDC才會將細節授權地方政府規範。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-11 10:43:50
台灣本土疫情受到控制、逐漸和緩，CDC宣布13日起「微解封」，並讓各縣市政府可根據指引，根據當地情況適度放寬防疫規定，但全國不同調的情況卻造成混亂、引發民怨，甚至可能讓政府決策公信力受影響。
對此，蘇貞昌則說，在全民防疫的情況下，疫情逐漸穩定，CDC根據各方評估後決定3級警戒繼續延長，但適度鬆綁，至於怎麼樣鬆綁，則依各地情形，授權地方斟酌，就像放颱風假一樣，每個地方有不一樣的情況，各地方政府就不同的地區、時段，CDC都有授權，也能看到在CDC訂出各的規範下，地方嚴守，在3級警戒範圍內做得更到位，他覺得很好。
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