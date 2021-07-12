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金控上半年稅後獲利近3500億　富邦每股大賺8.29元續稱王

▲國內15家上市、櫃金控2021年上半年獲利出爐，國泰金以稅後賺新台幣914.6億元居冠，富邦金則以876.61億元緊追在後，但富邦金累計每股稅後大賺8.29元，也蟬聯金控每股獲利王。（圖／NOWnews資料照）
▲國內15家上市、櫃金控2021年上半年獲利出爐，國泰金以稅後賺新台幣914.6億元居冠，富邦金則以876.61億元緊追在後，但富邦金累計每股稅後大賺8.29元，也蟬聯金控每股獲利王。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-07-12 21:06:58

國內15家上市、櫃金控今（2021）上半年獲利出爐，總計稅後賺新台幣逾3415億元，更有11家金控躋身「百億俱樂部」，金控雙雄更會賺，國泰金前6月稅後賺914.6億元，創下同期新高、並超越去年全年獲利，也是上半年的金控獲利王，每股稅後盈餘（EPS）6.65元，而富邦金上半年稅後盈餘也達876.61億元，亦創下同期新高，年成長135%，每股盈餘更達8.29元，也蟬聯金控每股獲利王。

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根據各家金控公布的自結數字來看，總計上市、櫃15家金控上半年稅後合計賺3415.23億元，除國票金、永豐金、華南金及日盛金之外，其餘11家金控獲利都超過百億元，其中國泰金上半年稅後大賺914.6億元居金控之冠，富邦金緊追在後也賺了876.61億元，金控雙雄獲利更遠遠甩開其他金控，獲利排名第三的中信金上半年賺334.4億元，再來則是元大金196.6億元、開發金169.56億元、新光金134.8億元、台新金129.1億元、兆豐金125億元、第一金109.1億元、玉山金102.4億元、合庫金102億元。

國泰金自結今年6月稅後淨利129.5億元，累計前6月稅後淨利達914.6億元，較去年同期大幅成長180%，累計獲利已超越去年全年水準，而且持續受惠經濟復甦及金融市場上行，包括國泰人壽、國泰證券及國泰投信單月及累計獲利皆創同期新高，其中國壽6月稅後淨利114.8億元，1至6月累計稅後淨利達775.2億元，較去年同期大幅增長292%，持續刷新歷年紀錄，而且因6月投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績。

同時，伴隨歐美陸續解封，國際景氣穩定復甦，加上財政刺激延續，皆有利資本市場正向發展。台灣本土疫情近期也已見緩和，金融市場表現穩健，國壽金融資產未實現利益6月單月上升430億元。匯率方面，由於美國聯準會不如先前鴿派影響，帶動美元反轉走強，促台幣匯價小幅回貶，加以 CS(currency swap)避險成本相對持於低位，皆有利於壽險公司外匯操作及匯兌損益控管，而淨值6月單月亦增加482億，至6月底已超過7300億元，創歷史新高，淨值比逾10%以上，6月RBC自結亦超越去年底360%的水準，再創10年新高。

富邦金6月雖然認列一次性未分配盈餘稅款21.4億元，自結稅後淨利仍達128.70億元，較去年同期大幅成長324%。累計今年前6月稅前淨利已突破1000億元大關，達1026.02億元，前6月稅後淨利達876.61億元，較去年同期大幅成長135%，累計每股稅後盈餘（EPS）為8.29元，續居金控每股獲利王寶座。富邦金前6月稅後淨利及每股稅後盈餘均續創歷史新高紀錄。

不僅如此，富邦金子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前6月獲利也都同步寫下歷史新高，其中獲利引擎富邦人壽前6月稅後淨利已超越去年全年獲利，6月稅後淨利93.77億元，較去年同期成長245%，累計前6月稅後淨利657.06億元，較去年同期成長181%，主要受惠於資本市場操作表現良好，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，帶動人壽淨值逾5700億元創歷史新高，淨值比率高於10%，RBC初估超過300%，資本水準維持良好，加上6月新台幣走勢趨於平穩，受惠於境內經常性避險成本（CS）仍維持低檔（10-30bp），累積上半年匯兌損益與避險成本，大幅優於去年同期，外匯價格變動準備金亦較前月提升。

中信金自結6月稅後盈餘為56.26億元，累計前6月稅前盈餘374.69億元，年成長74%，合併稅後盈餘334.49億元，每股稅後盈餘為1.72元，其中子公司中信銀行累計前6月稅後盈餘為148.83億元，年成長10%，另一家子公司台灣人壽前6月稅後獲利165.74億元，年成長更達104%。中信金控表示，銀行存放業務動能維持穩健，財管手續費受惠今年以來投資市場熱絡、產品多元及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長，而保險業務受惠投資收益增加，獲利表現良好。

元大金6月單月稅後純益37.1億元，累計上半年稅後獲利達196.6億元，年成長77.7%，續創新高，每股稅後盈餘1.62元，其中獲利金雞母子公司元大證券6月單月稅後純益大賺30.07億元，上半年累計稅後純益138.95億元，已達到去年全年獲利的96.5%，年增率更達1.6倍。

開發金6月自結稅後獲利32.01億元，累計1至6月稅後獲利達169.56億元，每股盈餘1.14元，其中子公司凱基銀行獲利動能主要來自利息、投資及手續費收入等，6月份稅後獲利4.79億元，累計前6月稅後獲利22.68億元；凱基證券經紀、承銷、投資等業務皆有穩健表現，6月稅後獲利12.89億元，累計前6月稅後獲利71.02億元；中國人壽6月稅後獲利25.36億元，累計前6月獲利165.35億元。

開發金發言人張立荃表示，6月國際股市上揚加上本土疫情逐步受控，帶動資本市場走勢回升，有利於投資操作及部位評價，主要子公司皆有穩健營運表現，而面對疫情不確定的變化，開發金控將確保落實各項風險控管措施以減低對於員工、客戶及公司營運等可能衝擊；並與子公司持續致力於數位轉型，提高員工及客戶的參與，專注增進資本使用效率，以提升獲利能力。

台新金6月自結稅後淨利59.4億元，主是當月處分彰銀部分持股並就剩餘持股重新評價，合計認列損失42.58億元，以及取得保德信人壽100%股權認列暫定廉價購買利益91.86億元(最終確定數尚待會計師複核)，至於上半年台新金累計稅後淨利129.1億元，累計每股稅後淨利1.10元。

新光金也擺脫上月虧損陰霾，6月轉盈自結稅後賺37.83億，累計上半年稅後盈餘134.84億，每股稅後盈餘1.03元，主要是子公司新光人壽6月外匯成本比5月下降，加上趁機實現資本利得，新壽6月稅後賺27.25億元，累計前6月稅後盈餘83.2億元，另1家子公司富證券6月稅後純益6.01億元，年成長近3成，累計上半年稅後賺22.22億，新光銀同樣獲利穩健，6月稅後純益6.23億元、年成長8.5%。

至於公股獲利王兆豐金則受惠核心兆豐銀投資評價利益回穩，6月獲利月增2.5倍，單月稅後賺24.7億元，累計上半年稅後盈餘來到125億元，年成長10.8%，每股稅後盈餘0.92元。另一公股金控第一金6月稅後純益也有21.5億元、月成長28.5%，上半年稅後純益也有109.1億元，年增24.5%，累計每股稅後盈餘0.85元。

玉山金自結6月稅後盈餘17.6億元，累計上半年稅後賺102.5億元，年成長5.9%，每股稅後盈餘0.81元，也躋身「百億元俱樂部」。合庫金 自結6月稅後獲利19.1億元，累計上半年合併稅後純益102.03億元，每股稅後盈餘0.73 元，單月與累計獲利雙創金控成立以來新高紀錄。

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