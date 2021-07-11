傳上海復星已與台積電、永齡簽訂BNT協議 蘇貞昌給答案
網傳上海復星已與台積電、永齡簽訂BNT疫苗採購合約，將供貨給台灣，行政院院長蘇貞昌今（11）天接受媒體訪問時則說，目前程序仍在進行中，一但有了確定的結果，自然會向國人報告。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-11 11:06:51
網傳網傳中國官媒《新華社》報導，上海復星已與台積電、永齡簽訂BNT疫苗採購合約，將供貨給台灣。蘇貞昌今日前往桃園視察桃園國際機場第3航站區主體航廈土建工程時，被問到政府是否對民間採購疫苗進度有所掌握？BNT疫苗將在何時抵達台灣？能否保證是原廠供貨等問題時，蘇貞昌表示，目前程序還在進行中，一有確定的結果，自然會對外說明。
此外，民眾為了防疫待在家，電費增加不少，許多立委呼籲應延緩夏季電價實施。蘇貞昌則指出，政府對疫情進展及民生的需要和負擔，一直都緊盯著，會在適度的時候，向國人報告。
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