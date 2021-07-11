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傳上海復星已與台積電、永齡簽訂BNT協議　蘇貞昌給答案

▲網傳上海復星已與台積電、永齡基金會簽訂BNT疫苗採購協議，將供貨給台灣，行政院長蘇貞昌11日則說，程序仍在進行中，一有確定結果會向國人報告。（圖／行政院提供）
▲網傳上海復星已與台積電、永齡基金會簽訂BNT疫苗採購協議，將供貨給台灣，行政院長蘇貞昌11日則說，程序仍在進行中，一有確定結果會向國人報告。（圖／行政院提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-07-11 11:06:51

網傳上海復星已與台積電、永齡簽訂BNT疫苗採購合約，將供貨給台灣，行政院院長蘇貞昌今（11）天接受媒體訪問時則說，目前程序仍在進行中，一但有了確定的結果，自然會向國人報告。

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網傳網傳中國官媒《新華社》報導，上海復星已與台積電、永齡簽訂BNT疫苗採購合約，將供貨給台灣。蘇貞昌今日前往桃園視察桃園國際機場第3航站區主體航廈土建工程時，被問到政府是否對民間採購疫苗進度有所掌握？BNT疫苗將在何時抵達台灣？能否保證是原廠供貨等問題時，蘇貞昌表示，目前程序還在進行中，一有確定的結果，自然會對外說明。

此外，民眾為了防疫待在家，電費增加不少，許多立委呼籲應延緩夏季電價實施。蘇貞昌則指出，政府對疫情進展及民生的需要和負擔，一直都緊盯著，會在適度的時候，向國人報告。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.67%85.33%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
18.64%81.36%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.77%85.23%
2021-07-08-2021-07-11
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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