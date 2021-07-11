傳已與上海復星簽BNT疫苗合約？台積電、永齡回應了
針對網傳中國大陸官媒《新華社》指稱上海復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會正式簽訂新冠疫苗BNT162b2（復必泰）的銷售協議，對此，永齡基金會執行長劉宥彤今（11）日表示「待有進一步消息，一定會正式對外界說明」。台積電則說「簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告」。
記者顏真真/台北報導
2021-07-11 11:34:54｜2021-07-11 11:39:26
不過，目前《新華社》網站、與上海復星醫藥官網至發稿前都尚未登出相關報導，而是網路流傳的內容稱根據《新華社》，德國生技公司「BioNTech」疫苗在大中華地區的代理「上海復星醫藥」在9日已與永齡基金會、台積電正式簽訂新冠疫苗BNT162b2的銷售協議，將依照正常商業規則和流程推動疫苗供應台灣。去年3月13日，上海復星醫藥就已與BioNTech簽訂協議，參與BNT疫苗研發，並擁有疫苗在中國大陸、港澳台的獨家商業權益。
對此傳聞，永齡基金會執行長劉宥彤今日僅回應：「待有進一步消息，一定會正式對外界說明」。台積電則表示「簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告」。
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