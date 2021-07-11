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傳已與上海復星簽BNT疫苗合約？台積電、永齡回應了

▲針對傳出已與上海復藥業正式簽訂BNT疫苗採購合約，永齡基金會及台積電做出最新回應。（圖／資料照，總統府提供）
▲針對傳出已與上海復藥業正式簽訂BNT疫苗採購合約，永齡基金會及台積電做出最新回應。（圖／資料照，總統府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-11 11:34:54｜2021-07-11 11:39:26

針對網傳中國大陸官媒《新華社》指稱上海復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會正式簽訂新冠疫苗BNT162b2（復必泰）的銷售協議，對此，永齡基金會執行長劉宥彤今（11）日表示「待有進一步消息，一定會正式對外界說明」。台積電則說「簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告」。

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不過，目前《新華社》網站、與上海復星醫藥官網至發稿前都尚未登出相關報導，而是網路流傳的內容稱根據《新華社》，德國生技公司「BioNTech」疫苗在大中華地區的代理「上海復星醫藥」在9日已與永齡基金會、台積電正式簽訂新冠疫苗BNT162b2的銷售協議，將依照正常商業規則和流程推動疫苗供應台灣。去年3月13日，上海復星醫藥就已與BioNTech簽訂協議，參與BNT疫苗研發，並擁有疫苗在中國大陸、港澳台的獨家商業權益。

對此傳聞，永齡基金會執行長劉宥彤今日僅回應：「待有進一步消息，一定會正式對外界說明」。台積電則表示「簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.67%85.33%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
18.64%81.36%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.77%85.23%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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