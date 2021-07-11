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奧運／9年前贏83分！美國熱身賽輸奈及利亞　寫難堪紀錄

▲美國隊在熱身賽不敵奈及利亞。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊在熱身賽不敵奈及利亞。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-11 11:45:00

美國男籃這幾年競爭力不若以往，但誰也沒想到他們會在熱身賽就以87:90輸給奈及利亞，讓人不禁為他們後續的奧運之路感到擔心。總教練Gregg Popovich賽嘔期勉球隊能從中找到缺點，把球隊的表現往上提升。

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美國在世界盃僅拿到隊史最差的第7名，寫下恥辱般的戰績。本次奧運代表隊雖然仍有一些球星不參加，但幾乎就是籃壇的一時之選，由「KD」Kevin Durant領銜，依舊是本屆東京奧運奪金的最大熱門。

在2012年倫敦奧運，美國以156:73大勝過奈及利亞，因此役開賽之前，美國運彩公司開出了讓28.5分，結果賽後卻是輸3分，讓人跌破眼鏡。

這次在主場意外翻車，是美國在國際賽史上首次不敵非洲球隊，雖然並非正式比賽，但對於這支榮譽滿載的球隊來說，任何失利都會被放大來看。

繼1992年巴塞隆納奧運組成「夢幻隊」以來，美國隊在國際賽只輸過11次，可說是統治了世界籃壇。但隨著歐洲各隊實力追趕上來，他們的霸權已經開始鬆動。

Popovich賽後表示，「某種意義上，我很高興這件事發生了。如果我們不能吸取教訓那就毫無意義，這可能是這次熱身賽最重要的事情。」

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