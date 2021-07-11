華航貨運站應採檢2614人　指揮中心：還有7人待採

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而截至目前國內累計1,625,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,608,702例排除)，其中15,249例確診，分別為1,202例境外移入，13,994例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計105例移除為空號。自2020年起累計740例新冠肺炎死亡病例，其中732例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、台北市283例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、台中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
至於華航貨運站員工染疫事件後續採檢情況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日表示共有2614人應採檢，已採檢2607人，其中有1人(案15269)為陽性，其餘都是陰性，目前待檢還有7人，並由桃園衛生局連繫通知中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。