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華航貨運站應採檢2614人　指揮中心：還有7人待採

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明華航貨運站染疫事件後續採檢結果。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明華航貨運站染疫事件後續採檢結果。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-11 15:49:24｜2021-07-11 15:57:54

針對桃園機場華航貨運站員工染疫事件後續採檢情況，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（11）日表示共有2614人應採檢，已採檢2607人，其中有1人（案15269）為陽性，其餘都是陰性，目前待採檢還有7人，由桃園衛生局連繫通知中，沒有新增確診個案。

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指揮中心今日公布新增28例本土病例（其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），個案分布以新北市12例為最多，其次為台北市11例、桃園市2例，新竹縣、彰化縣及臺中市各1例；其中15例為已知感染源、9例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

而截至目前國內累計1,625,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,608,702例排除)，其中15,249例確診，分別為1,202例境外移入，13,994例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計105例移除為空號。自2020年起累計740例新冠肺炎死亡病例，其中732例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、台北市283例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、台中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

至於華航貨運站員工染疫事件後續採檢情況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日表示共有2614人應採檢，已採檢2607人，其中有1人(案15269)為陽性，其餘都是陰性，目前待檢還有7人，並由桃園衛生局連繫通知中。

▲7月11日新增28例本土病例，死亡個案有4人。（圖/NOWnews製表）
▲7月11日新增28例本土病例，死亡個案有4人。（圖/NOWnews製表）
▲7月11日全台確診人數分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲7月11日全台確診人數分佈圖。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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