追打第3劑疫苗抵抗Delta變種？美公衛專家：目前不需要

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賈哈表示，接種2劑輝瑞、莫德納（Moderna）疫苗，或是單劑的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，體內就惠擁有足夠的抗體去應對Delta病毒或其他任何變種。到目前為止，沒有任何證據表明真的有人需要施打第三劑。當然，如果有出現相關證據，就應該列入考慮，不過美國疾控中心（CDC）與食藥署（FDA）都已發表聲明，強調完成疫苗接種的美國民眾不需要再加強施打。
喬治亞州紀念醫院（Memorial Health）首席醫療官薩克（Stephen Thacker）也認為，根據目前的數據，沒有跡象表明完成新冠疫苗接種的人，擁有的保護力較少。所目前有的疫苗，對於一般新冠病毒或新的變種病毒株，都提供了一定的保護力。
《富比士》（Forbes）報導指出，要不要接種加強劑開始造成新冠肺炎危機中的資訊混亂，週四（8）輝瑞與BNT先發布聲明，稱自家研發的新冠疫苗可能需要加強劑，並將就此需求於8月向美國政府申請緊急授權（EUA）；消息一出，美國CDC與FDA又立刻發表聯合聲明，強調所有投入使用的疫苗都能夠有效防止重症率、住院率和死亡率，在美國所有12歲以上、完成接種的人口都不需要額外注射。FDA、CDC還有國家衛生研究院（NIH）正在合作，針對加強劑的效力與適用範圍進行初步研究。
美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮COVID工作組成員，福奇（Anthony Fauci）在週五（9）向《國會山莊報》（The Hill）透露，輝瑞藥廠的執行長博拉（Albert Bourla）曾經致電給他，為輝瑞公司申請EUA沒有事先通知高級衛生官員一事道歉。
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