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追打第3劑疫苗抵抗Delta變種？美公衛專家：目前不需要

▲美國公衛專家和CDC、FDA都認為，根據現有的數據分析，完成疫苗接種者不需要額外施打「加強劑」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國公衛專家和CDC、FDA都認為，根據現有的數據分析，完成疫苗接種者不需要額外施打「加強劑」。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-11 11:47:33｜2021-07-11 11:52:58

新冠肺炎（COVID-19）疫情，因為出現傳播能力更強的變種病毒，研製疫苗的藥廠與生技公司正在考量開發針對變種病毒的加強劑，但美國布朗大學（Brown University）公共衛生學院院長賈哈（Ashish Jha）卻認為，現有的疫苗仍然能夠有效抵抗變種病毒，應該不需要再另外施打加強劑。

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美國《CNBC》報導，輝瑞（Pfizer）－BNT（BioNTech）週四（8）宣布，公司正在開發針對Delta變種病毒的加強劑，且由於接種疫苗形成的免疫力可能會隨著時間推移而減弱，民眾恐怕需要額外施打第3劑。但布朗大學公衛學系院長賈哈認為，目前沒有直接證據顯示人們真的需要加強劑。

賈哈表示，接種2劑輝瑞、莫德納（Moderna）疫苗，或是單劑的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，體內就惠擁有足夠的抗體去應對Delta病毒或其他任何變種。到目前為止，沒有任何證據表明真的有人需要施打第三劑。當然，如果有出現相關證據，就應該列入考慮，不過美國疾控中心（CDC）與食藥署（FDA）都已發表聲明，強調完成疫苗接種的美國民眾不需要再加強施打。

▲印尼的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）確診病例激增，美國國家安全顧問蘇利文今天告知印尼外交部長，美國將運送400萬劑莫德納生技公司（Moderna
▲美國公衛專家認為，完成疫苗接種流程的民眾不需要額外接種所謂的「加強劑」。（圖／美聯社／達志影像）
喬治亞州紀念醫院（Memorial Health）首席醫療官薩克（Stephen Thacker）也認為，根據目前的數據，沒有跡象表明完成新冠疫苗接種的人，擁有的保護力較少。所目前有的疫苗，對於一般新冠病毒或新的變種病毒株，都提供了一定的保護力。

《富比士》（Forbes）報導指出，要不要接種加強劑開始造成新冠肺炎危機中的資訊混亂，週四（8）輝瑞與BNT先發布聲明，稱自家研發的新冠疫苗可能需要加強劑，並將就此需求於8月向美國政府申請緊急授權（EUA）；消息一出，美國CDC與FDA又立刻發表聯合聲明，強調所有投入使用的疫苗都能夠有效防止重症率、住院率和死亡率，在美國所有12歲以上、完成接種的人口都不需要額外注射。FDA、CDC還有國家衛生研究院（NIH）正在合作，針對加強劑的效力與適用範圍進行初步研究。

美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮COVID工作組成員，福奇（Anthony Fauci）在週五（9）向《國會山莊報》（The Hill）透露，輝瑞藥廠的執行長博拉（Albert Bourla）曾經致電給他，為輝瑞公司申請EUA沒有事先通知高級衛生官員一事道歉。

▲（圖／翻攝自）
▲美國CDC、FDA發布的聯合聲明。（圖／翻攝自美國政府網）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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