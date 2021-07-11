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接種莫德納副作用　莊人祥：第一劑發燒機率3%、比AZ少

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明莫德納與AZ施打副作用情況。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明莫德納與AZ施打副作用情況。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-11 15:15:14｜2021-07-11 15:57:03

國內新冠肺炎莫德納疫苗施打，也陸續傳出副作用等疑似案例，中央流行疫情指揮中心發言莊人祥今（11）日表示，莫德納副作用第一劑事實上會比AZ少一點，例如打AZ約有26%會發燒，打莫德納大約是3%，但聽說莫德納第二劑副作用會比第一劑高。

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莊人祥說明，莫德納施打副作用第一劑事實上比AZ少一點，上次他就提出AZ與莫德納副作用比較，施打完前2、3天有沒有發燒、接種部位有無紅腫？目前看起來AZ第一劑接種部位紅腫、發燒情形會稍微多一點，莫德納第一劑比較少一點，例如打AZ有26%有發燒，莫德納約3%的發燒，但聽說莫德納第二劑副作用會比第一劑高。

至於國內是否還有新增疑似施打莫德納疫苗死亡案例？莊人祥表示，周一才會公布相關數據，主要是要配合衛福部食藥食全國藥物不良反應通報中心(ADR)配合，目前監測疫苗安全部分仍由ADR負責，周六、周日沒有進行相關數據公布。

▲7月11日新增28例本土病例，死亡個案有4人。（圖/NOWnews製表）
▲7月11日新增28例本土病例，死亡個案有4人。（圖/NOWnews製表）
▲7月11日全台確診人數分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲7月11日全台確診人數分佈圖。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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