接種莫德納副作用 莊人祥：第一劑發燒機率3%、比AZ少
國內新冠肺炎莫德納疫苗施打，也陸續傳出副作用等疑似案例，中央流行疫情指揮中心發言莊人祥今（11）日表示，莫德納副作用第一劑事實上會比AZ少一點，例如打AZ約有26%會發燒，打莫德納大約是3%，但聽說莫德納第二劑副作用會比第一劑高。
記者顏真真/台北報導
2021-07-11 15:15:14｜2021-07-11 15:57:03
莊人祥說明，莫德納施打副作用第一劑事實上比AZ少一點，上次他就提出AZ與莫德納副作用比較，施打完前2、3天有沒有發燒、接種部位有無紅腫？目前看起來AZ第一劑接種部位紅腫、發燒情形會稍微多一點，莫德納第一劑比較少一點，例如打AZ有26%有發燒，莫德納約3%的發燒，但聽說莫德納第二劑副作用會比第一劑高。
至於國內是否還有新增疑似施打莫德納疫苗死亡案例？莊人祥表示，周一才會公布相關數據，主要是要配合衛福部食藥食全國藥物不良反應通報中心(ADR)配合，目前監測疫苗安全部分仍由ADR負責，周六、周日沒有進行相關數據公布。
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