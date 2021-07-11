電價緩漲台電難承受？江啟臣：台灣缺電缺疫苗別再缺德

新冠肺炎疫情雖然在台灣逐漸趨緩，不過全台仍舊維持三級警戒直到26日。而在疫情期間，台電已經在6月實施夏季電價緩漲的制度，現階段朝野立委也共同呼籲，為了降低民眾負擔，應該繼續維持緩漲。對此台電方面表示尊重，但仍強調緩漲不利節電，且會對台電造成超過14億的財務短缺。對此國民黨主席江啟臣就直言，緩漲電價是最基本的紓困，「目前台灣缺電缺疫苗，政府就不要再缺德了。」





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針對台電「緩漲不利節電、恐造成財務缺口」的說法，江啟臣直言真的沒有苦民所苦，更打臉了總統蔡英文日前表示台灣不缺電的說法。江啟臣強調，疫情期間國民黨一直呼籲政府要苦民所苦，不僅夏季電費應該凍漲，就連已經漲了8次要第9次調漲的油價，現階段也應該要凍漲。





江啟臣表示，此時此刻凍漲油電是最基本的紓困，如果民進黨政府連紓困都做不好，疫苗也沒有，微解封亂七八糟，那其實凍漲油電應該是最基本的紓困，讓人民可以喘一口氣。電價的緩漲也不要只是緩漲6月，「這樣是為德不足，所以目前台灣缺電缺疫苗，政府就不要再缺德了。」



