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電價緩漲台電難承受？江啟臣：台灣缺電缺疫苗別再缺德

▲針對台電表示緩漲電價，可能無法節電，甚至會造成財務破口，國民黨主席江啟臣11日表示，目前台灣缺電缺疫苗，政府就不要再缺德了。（圖／國民黨提供）
▲針對台電表示緩漲電價，可能無法節電，甚至會造成財務破口，國民黨主席江啟臣11日表示，目前台灣缺電缺疫苗，政府就不要再缺德了。（圖／國民黨提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-11 11:53:33｜2021-07-11 11:55:53

新冠肺炎疫情雖然在台灣逐漸趨緩，不過全台仍舊維持三級警戒直到26日。而在疫情期間，台電已經在6月實施夏季電價緩漲的制度，現階段朝野立委也共同呼籲，為了降低民眾負擔，應該繼續維持緩漲。對此台電方面表示尊重，但仍強調緩漲不利節電，且會對台電造成超過14億的財務短缺。對此國民黨主席江啟臣就直言，緩漲電價是最基本的紓困，「目前台灣缺電缺疫苗，政府就不要再缺德了。」

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針對台電「緩漲不利節電、恐造成財務缺口」的說法，江啟臣直言真的沒有苦民所苦，更打臉了總統蔡英文日前表示台灣不缺電的說法。江啟臣強調，疫情期間國民黨一直呼籲政府要苦民所苦，不僅夏季電費應該凍漲，就連已經漲了8次要第9次調漲的油價，現階段也應該要凍漲。

江啟臣表示，此時此刻凍漲油電是最基本的紓困，如果民進黨政府連紓困都做不好，疫苗也沒有，微解封亂七八糟，那其實凍漲油電應該是最基本的紓困，讓人民可以喘一口氣。電價的緩漲也不要只是緩漲6月，「這樣是為德不足，所以目前台灣缺電缺疫苗，政府就不要再缺德了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.67%85.33%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
18.64%81.36%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.77%85.23%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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