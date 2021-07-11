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疫苗意願登記7／12收單　 唐鳳：前3批應該都是打AZ

▲行政院政委唐鳳說明新冠肺炎公費疫苗預約平台將於7月12日下午5時第一次收單，預計7月13日發送預約簡訊，而且前三批應該都是AZ疫苗。（圖/指揮中心提供）
▲行政院政委唐鳳說明新冠肺炎公費疫苗預約平台將於7月12日下午5時第一次收單，預計7月13日發送預約簡訊，而且前三批應該都是AZ疫苗。（圖/指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-11 14:38:06｜2021-07-11 15:56:25

中央流行疫情指揮中心今（11）日召開記者會，針對新冠肺炎公費疫苗預約預約情況，與會的行政院政務委員唐鳳今（11）日呼籲50歲以上及18歲以上第9類對象趕來平台進行意願登記，而且這次AZ疫苗進來的量足夠，意願登記將於7月12日下午5時進行第一輪結算收單，7月13日至7月15收到簡訊者就能進行預約，最快將於7月16日進行接種，而且未來三周均為AZ疫苗，如果沒勾選AZ者，接下來兩天可以補勾，沒選AZ者可能要到第四輪才會接種到。

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唐鳳今日出席中央流行疫情指揮中心記者會，說明目前公費疫苗預約平台的登記情況。他說很高興這幾天大家熱烈響應意願登記，雖然目前已全國啟用，但仍呼籲50歲以上及18歲以上第9類對象來平台進行意願登記，這次時程會加速，主要是進來的AZ量足夠，因此在7月12日下午5時會先進行第一輪結算收單，意思是7月12日下午5時之前有意願登記，且勾選AZ疫苗，才能進入下階段預約資格，於7月13日至7月15日收到簡訊者就能進行預約。

若沒勾選AZ，唐鳳說，接下來兩天也可以再進平台修改勾選AZ，這樣7月13日至7月15日就可以收到預約簡訊，而且一定會從1922這平台發送簡訊給大家，也提醒大家收到簡訊後記得進行預紡，最快將於7月16日進行接種，以目前疫苗量來看，前3次預約應該都是AZ疫苗，沒勾的人可能到第四輪才會接種到，不過，若已意願登記過，紀錄會一直保留不用擔心。

此外，對於中央與地方出現不同預約系統，唐鳳表示，由於第一批預約最快7月16日才施打，因此7月16日是第一次換軌，之後公費疫苗預約就以中央系統為主。

▲7月11日新增28例本土病例，死亡個案有4人。（圖/NOWnews製表）
▲7月11日新增28例本土病例，死亡個案有4人。（圖/NOWnews製表）
▲7月11日全台確診人數分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲7月11日全台確診人數分佈圖。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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