疫苗意願登記7／12收單 唐鳳：前3批應該都是打AZ
中央流行疫情指揮中心今（11）日召開記者會，針對新冠肺炎公費疫苗預約預約情況，與會的行政院政務委員唐鳳今（11）日呼籲50歲以上及18歲以上第9類對象趕來平台進行意願登記，而且這次AZ疫苗進來的量足夠，意願登記將於7月12日下午5時進行第一輪結算收單，7月13日至7月15收到簡訊者就能進行預約，最快將於7月16日進行接種，而且未來三周均為AZ疫苗，如果沒勾選AZ者，接下來兩天可以補勾，沒選AZ者可能要到第四輪才會接種到。
記者顏真真/台北報導
2021-07-11 14:38:06｜2021-07-11 15:56:25
唐鳳今日出席中央流行疫情指揮中心記者會，說明目前公費疫苗預約平台的登記情況。他說很高興這幾天大家熱烈響應意願登記，雖然目前已全國啟用，但仍呼籲50歲以上及18歲以上第9類對象來平台進行意願登記，這次時程會加速，主要是進來的AZ量足夠，因此在7月12日下午5時會先進行第一輪結算收單，意思是7月12日下午5時之前有意願登記，且勾選AZ疫苗，才能進入下階段預約資格，於7月13日至7月15日收到簡訊者就能進行預約。
若沒勾選AZ，唐鳳說，接下來兩天也可以再進平台修改勾選AZ，這樣7月13日至7月15日就可以收到預約簡訊，而且一定會從1922這平台發送簡訊給大家，也提醒大家收到簡訊後記得進行預紡，最快將於7月16日進行接種，以目前疫苗量來看，前3次預約應該都是AZ疫苗，沒勾的人可能到第四輪才會接種到，不過，若已意願登記過，紀錄會一直保留不用擔心。
此外，對於中央與地方出現不同預約系統，唐鳳表示，由於第一批預約最快7月16日才施打，因此7月16日是第一次換軌，之後公費疫苗預約就以中央系統為主。
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