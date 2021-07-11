名家論壇》黃至堯／善意理解原則

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最近，數萬名英國人正熱火朝天的簽一份請願書。這份請願書，直指：英國王室「在逃王子」——哈利。
請願書的內容主要是：「請求王室停止對哈裡王子的經濟資助，並且呼籲哈裡和梅根能夠主動放棄王室頭銜。」 ，哈利跟梅根前陣子接受了美國談話節目大咖——歐普拉（Oprah Winfrey）的獨家專訪，節目中對英國「王室」提出了各式各樣的控訴：包含王室拒絕對出現身心症狀的梅根提供精神醫療、王室成員在懷孕期間提出小孩膚色問題⋯⋯ 全球觀眾看得「目瞪口呆」，對王室形象造成了巨大影響，在英、美都造成非常大的輿論衝擊。
美國觀眾早從戴安娜王妃時期開始, 對英國王室早有先入為主的觀念, 過往一堆「黑歷史」王妃被媒體霸淩、安德魯涉入貪腐⋯⋯一切都顯示了王室體制的腐敗。美國輿論主要針對王室對「梅根」身心、人格抹煞、亞契膚色問題等。
反觀英國觀眾則是早在梅根嫁入王室時便對她戴上了有色眼鏡, 從過往情史到家族背景⋯⋯都有問題。英國輿論一面倒認為，「王子與公主」靠批鬥王室發同情財，被美國人利用！作秀行為嚴重破壞王室形象，帶來嚴重負面影響。
這次專訪只是讓英美兩國觀眾，在各自的觀念上火上加油。如果我們使用「善意理解原則」的邏輯來進行思考，會發生哪些不同的變化呢？
1. 首先嘗試著拿掉有色的眼鏡, 避免先入為主的觀念
2. 通過客觀超然的角度來看這次的事件, 先拋開對方原意
3. 接著盡可能將對方提出的意見完備、有效、符合真實
4. 以更有建設性的方式, 通過正面解讀來理解闡述對方的觀點
5. 最後在截然不同的立場當中找出共識，
如能妥善運用「善意理解原則」來進行思考，往往雙方爭執的點可能成為對於「小王子＆英國王室」都有利的建設性建議！
看別人舉重你不會長肌肉，趕快找一個你非常不贊同的意見，開始進行「善意理解原則」思考練習，你一定會看到你從來沒有看過的另一片天，學習思考永遠都不嫌晚！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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