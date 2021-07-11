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名家論壇》黃至堯／善意理解原則

▲「善意理解原則」這樣的正能量思考方式，可以讓人避免「對人不對事」的窘境，用更廣闊的視野看待人事物。示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay）
▲「善意理解原則」這樣的正能量思考方式，可以讓人避免「對人不對事」的窘境，用更廣闊的視野看待人事物。示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay）

文/黃至堯

2021-07-11 12:28:21

 「善意理解原則」是一個「超級正能量」的思考方式，把人性本善發揮到了極致，所謂「善意理解原則」指的是：「在任何時候當我們對他人意見提出批判時，要先盡可能的拋開對方原意，嘗試著把他人意見用正面解讀，並盡可能的將對方提出的意見完備、有效、並符合真實。」為了達到這樣的效果，多數時候我們需要將對方提出的意見解釋得比他原本要表達的意思來的更加清楚、完整，甚至超過了當事人原本的理解程度。

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我們經常會遇到無法認同他人意見的情況，你仔細想想很多時候是因為我們對發言的當事人存在著敵意或是不信任，並不一定是針對意見本身。就因為對於當事人存在著先入為主的印象或主觀意識，進而有了「對人不對事」的結果。在這個情況下，如能善用「善意理解原則」來進行思考，通過客觀超然的角度，以正面的態度來理解並闡述對方觀點，往往爭執的點反而可能成為很有建設性的建議，我們就用英美輿論的當紅案例「哈利跟梅根」來說明。

最近，數萬名英國人正熱火朝天的簽一份請願書。這份請願書，直指：英國王室「在逃王子」——哈利。

請願書的內容主要是：「請求王室停止對哈裡王子的經濟資助，並且呼籲哈裡和梅根能夠主動放棄王室頭銜。」 ，哈利跟梅根前陣子接受了美國談話節目大咖——歐普拉（Oprah Winfrey）的獨家專訪，節目中對英國「王室」提出了各式各樣的控訴：包含王室拒絕對出現身心症狀的梅根提供精神醫療、王室成員在懷孕期間提出小孩膚色問題⋯⋯ 全球觀眾看得「目瞪口呆」，對王室形象造成了巨大影響，在英、美都造成非常大的輿論衝擊。

美國觀眾早從戴安娜王妃時期開始, 對英國王室早有先入為主的觀念, 過往一堆「黑歷史」王妃被媒體霸淩、安德魯涉入貪腐⋯⋯一切都顯示了王室體制的腐敗。美國輿論主要針對王室對「梅根」身心、人格抹煞、亞契膚色問題等。

反觀英國觀眾則是早在梅根嫁入王室時便對她戴上了有色眼鏡, 從過往情史到家族背景⋯⋯都有問題。英國輿論一面倒認為，「王子與公主」靠批鬥王室發同情財，被美國人利用！作秀行為嚴重破壞王室形象，帶來嚴重負面影響。

這次專訪只是讓英美兩國觀眾，在各自的觀念上火上加油。如果我們使用「善意理解原則」的邏輯來進行思考，會發生哪些不同的變化呢？

1. 首先嘗試著拿掉有色的眼鏡, 避免先入為主的觀念

2. 通過客觀超然的角度來看這次的事件, 先拋開對方原意

3. 接著盡可能將對方提出的意見完備、有效、符合真實

4. 以更有建設性的方式, 通過正面解讀來理解闡述對方的觀點

5. 最後在截然不同的立場當中找出共識，

如能妥善運用「善意理解原則」來進行思考，往往雙方爭執的點可能成為對於「小王子＆英國王室」都有利的建設性建議！

看別人舉重你不會長肌肉，趕快找一個你非常不贊同的意見，開始進行「善意理解原則」思考練習，你一定會看到你從來沒有看過的另一片天，學習思考永遠都不嫌晚！

●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com

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