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批微解封中央甩鍋地方　江啟臣：全島一命變全島逆時中

▲國民黨主席江啟臣11日表示，民進黨在防疫跟紓困，還有微解封的作為上面，一方面沒有信心，二方面不負責任，「所以造成現在天下大亂，本來應該是全島一命，現在變成全島逆時中。」（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席江啟臣11日表示，民進黨在防疫跟紓困，還有微解封的作為上面，一方面沒有信心，二方面不負責任，「所以造成現在天下大亂，本來應該是全島一命，現在變成全島逆時中。」（圖／國民黨提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-11 12:29:50

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，防疫指揮中心日前也宣布，雖然三級警戒延長至26日，不過部分行業可以有條件「微解封」，並且授權地方政府自主處理。不過針對餐廳是否開放內用一事，全台灣縣市首長都相當有默契「逆時中」，即使中央授權可以開放，地方還是禁止內用。對此國民黨主席江啟臣屆直言，中央等於是假民主真甩鍋，本來應該是全島一命，現在變成全島逆時中。

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江啟臣表示，民進黨政府的防疫措施，從一開始就有許多政治思考，把防疫當政治，甚至還當成選票，所有防疫措施都有政治考量，所以從防疫到現在的微解封，一路看到的就是防疫中央有權、地方有責，解封中央有功、地方有過。

江啟臣強調，中央將微解封的權力下放給地方，表面上看似民主，讓地方有權做決定，但事實上就是甩鍋給地方。「這不是所謂的民主，是假民主真甩鍋。」江啟臣說，這番作為讓大家看到其實民進黨在防疫跟紓困，還有微解封的作為上面，一方面沒有信心，二方面不負責任，「所以造成現在天下大亂，本來應該是全島一命，現在變成全島逆時中。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.67%85.33%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
18.64%81.36%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.77%85.23%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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