批微解封中央甩鍋地方　江啟臣：全島一命變全島逆時中

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，防疫指揮中心日前也宣布，雖然三級警戒延長至26日，不過部分行業可以有條件「微解封」，並且授權地方政府自主處理。不過針對餐廳是否開放內用一事，全台灣縣市首長都相當有默契「逆時中」，即使中央授權可以開放，地方還是禁止內用。對此國民黨主席江啟臣屆直言，中央等於是假民主真甩鍋，本來應該是全島一命，現在變成全島逆時中。





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江啟臣表示，民進黨政府的防疫措施，從一開始就有許多政治思考，把防疫當政治，甚至還當成選票，所有防疫措施都有政治考量，所以從防疫到現在的微解封，一路看到的就是防疫中央有權、地方有責，解封中央有功、地方有過。





江啟臣強調，中央將微解封的權力下放給地方，表面上看似民主，讓地方有權做決定，但事實上就是甩鍋給地方。「這不是所謂的民主，是假民主真甩鍋。」江啟臣說，這番作為讓大家看到其實民進黨在防疫跟紓困，還有微解封的作為上面，一方面沒有信心，二方面不負責任，「所以造成現在天下大亂，本來應該是全島一命，現在變成全島逆時中。」



