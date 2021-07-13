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今登記疫苗人數破167萬！唐鳳：將依長幼有序原則施打

▲行政院政務委員唐鳳。(圖／指揮中心提供)
▲行政院政務委員唐鳳。(圖／指揮中心提供)

記者賴志昶／台北報導

2021-07-13 14:50:21｜2021-07-13 14:50:40

中央流行疫情指揮中心今（13）日表示，自即日起開放18歲（含）以上民眾，於「疫苗施打意願登記與預約系統」進行第三輪意願登記。在今日指揮中心記者會上，主導疫苗預約登記系統的行政院政委唐鳳指出，截至下午1時為止，18到49歲登記人數已約167.8萬人，其中單勾AZ者也已破130萬人，因此未來施打順序會依長幼有序為原則。

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指揮中心說明，意願登記時間為即日起至15日17時，並同步進行第三輪結算；簡訊通知時間是16至18日將陸續以簡訊通知符合資格的民眾，收到簡訊者，才能進行預約；為協助不便使用「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」的民眾登記意願，請地方政府設置因地制宜的服務專線或指定人員，協助不便使用系統的民眾進行意願登記。

指揮中心進一步表示，第二輪的意願登記已於昨（12）日17時截止，全國約有285萬人登記，其中約114萬人有意願接種AZ疫苗；系統平台將自13日上午，陸續以簡訊通知符合資格的民眾，提醒收到簡訊民眾記得進行預約；施打期間為16至22日，請民眾準時前往接種。

▲中央流行疫情指揮中心今（13）日說明第二輪疫苗預約、第三輪意願登記。(圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心今（13）日說明第二輪疫苗預約、第三輪意願登記。(圖／指揮中心提供)
 

針對目前第二輪預約與第三輪登記情況，唐鳳說，第二輪意願登記到昨日下午5時收單，今日地方政府就開始建置好施打站相關措施，因此今日早上10時就會陸續寄出預約簡訊，民眾可以到超商、藥局、網站上來選擇地方政府所開的施打站，來進行接種。

唐鳳稱，第三輪預約登記已經開啟，即日起到15日下午5時為止，18歲以上民眾都能來進行意願登記；這次勾AZ疫苗的比例相當高，系統從現在開始進行收單跟結算，同樣等到地方政府做好施打站相關規劃後，就開始開放預約。

唐鳳指出，本來只勾莫德納而沒勾AZ疫苗者，確實就不會在第二輪的AZ疫苗登記中，這樣的民眾若想再勾AZ，可以在第三輪登記時間，回到網站上重新勾選；如果這次AZ疫苗意願勾選者太多的話，就同樣會用長幼有序來排序；另外，不論出於任何原因，民眾有收到預約簡訊後，但整個預約期都沒進行預約的話，在下一輪還是會收到簡訊，此時再去預約即可。

唐鳳說明，目前正在預約的這一輪中，剛好勾選AZ疫苗者有110多萬人，與本來要開的量能相同，所以9、10類不論年齡層，有選AZ者都會盡快收到預約簡訊；不過，今日開放的這一輪情況不同，這輪單勾AZ已經超過130萬人，AZ與莫德納都有勾選者有110萬，這樣情況下長幼有序原則就會開始使用。

至於登記時間快慢是否會影響到預約時間，唐鳳說明，登記都在同一個週期，先後時間是無關的，只要生年日期固定，在預約期間的任何時刻登記，都是相同的順序，不會看登記時間進行排序。

另針對未來疫苗施打會開放到幾歲的年齡層，唐鳳補充說明，由於直到收單前，民眾都能夠回來勾選，目前中央會把行政區裡不同廠牌疫苗的比例數據，提供給地方政府，但不到結算日期都還不能確定能夠開到幾歲，不過等到離結算日期越接近，數據會越來越精準，這部分也會持續跟地方政府分享。

另外，今日上午傳出預約系統爆量，唐鳳分析，今日上午確實瞬間流量過高，最高峰出現在上午10時左右，之後穩定下降，到下午1時左右都相當穩定；以下午2時為例，目前每分鐘約有5萬人使用，但流量都相當穩定；截至下午1時為止，18到49歲登記人數約167萬人，接到預約接種人數則是將近5萬。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月13日累計確診14045例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月13日累計確診14045例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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