今登記疫苗人數破167萬！唐鳳：將依長幼有序原則施打

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指揮中心進一步表示，第二輪的意願登記已於昨（12）日17時截止，全國約有285萬人登記，其中約114萬人有意願接種AZ疫苗；系統平台將自13日上午，陸續以簡訊通知符合資格的民眾，提醒收到簡訊民眾記得進行預約；施打期間為16至22日，請民眾準時前往接種。
針對目前第二輪預約與第三輪登記情況，唐鳳說，第二輪意願登記到昨日下午5時收單，今日地方政府就開始建置好施打站相關措施，因此今日早上10時就會陸續寄出預約簡訊，民眾可以到超商、藥局、網站上來選擇地方政府所開的施打站，來進行接種。
唐鳳稱，第三輪預約登記已經開啟，即日起到15日下午5時為止，18歲以上民眾都能來進行意願登記；這次勾AZ疫苗的比例相當高，系統從現在開始進行收單跟結算，同樣等到地方政府做好施打站相關規劃後，就開始開放預約。
唐鳳指出，本來只勾莫德納而沒勾AZ疫苗者，確實就不會在第二輪的AZ疫苗登記中，這樣的民眾若想再勾AZ，可以在第三輪登記時間，回到網站上重新勾選；如果這次AZ疫苗意願勾選者太多的話，就同樣會用長幼有序來排序；另外，不論出於任何原因，民眾有收到預約簡訊後，但整個預約期都沒進行預約的話，在下一輪還是會收到簡訊，此時再去預約即可。
唐鳳說明，目前正在預約的這一輪中，剛好勾選AZ疫苗者有110多萬人，與本來要開的量能相同，所以9、10類不論年齡層，有選AZ者都會盡快收到預約簡訊；不過，今日開放的這一輪情況不同，這輪單勾AZ已經超過130萬人，AZ與莫德納都有勾選者有110萬，這樣情況下長幼有序原則就會開始使用。
至於登記時間快慢是否會影響到預約時間，唐鳳說明，登記都在同一個週期，先後時間是無關的，只要生年日期固定，在預約期間的任何時刻登記，都是相同的順序，不會看登記時間進行排序。
另針對未來疫苗施打會開放到幾歲的年齡層，唐鳳補充說明，由於直到收單前，民眾都能夠回來勾選，目前中央會把行政區裡不同廠牌疫苗的比例數據，提供給地方政府，但不到結算日期都還不能確定能夠開到幾歲，不過等到離結算日期越接近，數據會越來越精準，這部分也會持續跟地方政府分享。
另外，今日上午傳出預約系統爆量，唐鳳分析，今日上午確實瞬間流量過高，最高峰出現在上午10時左右，之後穩定下降，到下午1時左右都相當穩定；以下午2時為例，目前每分鐘約有5萬人使用，但流量都相當穩定；截至下午1時為止，18到49歲登記人數約167萬人，接到預約接種人數則是將近5萬。
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