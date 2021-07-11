澳洲部隊已撤出阿富汗　澳媒：中國趁虛而入

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杜登說：「我們近期派駐當地（阿富汗）部隊有1500人，隨後人數降低至80人；現在我們已撤出阿富汗了。」
杜登提到，過去20年來，澳軍一共派出3萬9000人前往阿富汗，其中41人喪生。
訪問過程中，「天空新聞」主播賈伊斯（LauraJayes）問及，阿富汗過去20年來配合支援澳軍在當地的行動，但目前阿富汗局勢仍未平靜，澳軍「是否撤離得太早？」杜登表示澳軍已經盡力。
杜登在訪問中先後三次提到，澳洲軍事介入阿富汗的目的，是為了阻止類似2001年「911」的恐怖攻擊在澳洲重演；過去20年來，澳洲及美國均沒有類似事件發生，澳洲軍事介入阿富汗的行動已取得成果。
賈伊斯接著問，阿富汗有一些曾替澳軍工作的翻譯員目前仍未獲澳洲提供庇護。杜登說，澳洲近年已向有關工作人員和家屬發出超過200張簽證；對於有關庇護簽證，澳洲必須慎重審查，以免讓一些已變節投效塔利班（Taliban）的人進入澳洲。
杜登也說，澳軍雖然撤出阿富汗，但澳洲仍將與美國合作，並投入符合澳洲或盟國國家利益的行動。
澳軍原訂9月前全面撤離阿富汗，但現在比預訂時間提早整整2個月完成。杜登曾於6月23日向「天空新聞」表示，因應中國軍事威脅，澳洲必須迅速將國防焦點移轉至印太地區。
澳洲新聞網站News.com.au於7日報導，隨著澳軍與美軍撤離阿富汗，中國將會趁虛而入。
News.com.au引述6月3日中國外交部長王毅、阿富汗外長阿特瑪（Mohammad Hanif Atmar）和巴基斯坦外長古瑞希（Makhdoom Shah Mahmood Qureshi）的視訊會議，會議焦點之一是阿富汗的「安全局勢」；而會議聯合聲明亦強調要「深化三方合作」。
另外，據中華人民共和國外交部網站7月9日公布的消息，王毅將於7月12日至16日出訪土庫曼、塔吉克、烏茲別克；行程中將出席「上海合作組織—阿富汗聯絡組」外長會議。
中華人民共和國外交部發言人汪文斌7月9日例行記者會上說，「當前阿富汗局勢演變處於關鍵節點」，王毅出訪的目標之一是要「促進阿富汗和平穩定」。
News.com.au於6月3日報導中提到，阿富汗首都喀布爾是處於「中國巴基斯坦經濟走廊」（China-Pakistan Economic Corridor）的命脈位置；中國已經在喀布爾投資620億美元（約新台幣1兆7357億元）。（編輯：郭中翰）1100711