COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

奇異博士化身軍事檢察官　拜師茱蒂佛斯特「自爆是鐵粉」

▲「奇異博士」班尼狄克康柏拜區，擔任電影《失控的審判》演員之外也身兼製片。（圖／CATCHPLAY提供）
▲「奇異博士」班尼狄克康柏拜區，擔任電影《失控的審判》演員之外也身兼製片。（圖／CATCHPLAY提供）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-11 21:00:00

電影《失控的審判》將於7月14日在台上映，集結奧斯卡影后茱蒂佛斯特、凱薩獎影帝塔哈拉希姆等大咖演員，其中「奇異博士」班尼狄克康柏拜區和「沙贊」柴克萊威2大超級英雄將共同飆戲。這次班尼狄克康柏拜區除了擔任演員之外也身兼製片，自爆從小就是茱蒂佛斯特的死忠粉絲，並誇讚對方是一位不可思議的優秀演員：「在她身上學到很多，我們也很希望彼此還會有合作的機會。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
班尼狄克康柏拜區透露，在劇本籌備期間，認為「軍事檢察官」斯圖亞特庫奇是一個，為正義道德努力，願意奮戰到底的人，接觸該角色後就決定要親自上陣：「能夠參與這部片的演出，特別是在我也非常關注的議題上，真的是個很棒的經驗！」對於班尼狄克康柏拜區合作茱蒂佛斯特，讓許多網友非常期待：「光是看影后茱蒂佛斯特與「奇異博士」英倫男神BC共同飆戲，就已值回票價。」

▲茱蒂佛斯特（右）在戲中飾演辯護律師。（圖／CATCHPLAY提供）
▲茱蒂佛斯特（右）在戲中飾演辯護律師。（圖／CATCHPLAY提供）
▲班尼狄克康柏拜區在戲中飾演軍事檢察官一角。（圖／CATCHPLAY提供）
▲班尼狄克康柏拜區在戲中飾演軍事檢察官一角。（圖／CATCHPLAY提供）
電影《失控的審判》描述在德國工作的穆罕莫杜薩拉希（塔哈拉辛飾）因被懷疑與蓋達組織聯繫，遭到拘捕、審問及釋放，2001年某天出門後，就再也沒有回家。經過不斷的移送，在沒有審判和起訴的程序之下，穆罕莫杜被送往美軍關塔那摩灣監獄，飽受各種折磨。

在萬念俱灰之下，辯護律師南西霍蘭德（茱蒂佛斯特飾） 和她的助手特里鄧肯（雪琳伍德利飾）與他成了盟友，一同追求司法正義，過程中卻面臨重重阻礙。他們充滿爭議的倡議，以及軍事檢察官斯圖亞特庫奇 （班尼狄克康柏拜區飾） 中校發現的證據，最終揭露了一個震撼又龐大的陰謀。（編輯：侯家瑜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.89%86.11%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
19.15%80.85%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.8%84.2%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀