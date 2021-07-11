奇異博士化身軍事檢察官 拜師茱蒂佛斯特「自爆是鐵粉」
電影《失控的審判》將於7月14日在台上映，集結奧斯卡影后茱蒂佛斯特、凱薩獎影帝塔哈拉希姆等大咖演員，其中「奇異博士」班尼狄克康柏拜區和「沙贊」柴克萊威2大超級英雄將共同飆戲。這次班尼狄克康柏拜區除了擔任演員之外也身兼製片，自爆從小就是茱蒂佛斯特的死忠粉絲，並誇讚對方是一位不可思議的優秀演員：「在她身上學到很多，我們也很希望彼此還會有合作的機會。」
娛樂中心/綜合報導
2021-07-11 21:00:00
班尼狄克康柏拜區透露，在劇本籌備期間，認為「軍事檢察官」斯圖亞特庫奇是一個，為正義道德努力，願意奮戰到底的人，接觸該角色後就決定要親自上陣：「能夠參與這部片的演出，特別是在我也非常關注的議題上，真的是個很棒的經驗！」對於班尼狄克康柏拜區合作茱蒂佛斯特，讓許多網友非常期待：「光是看影后茱蒂佛斯特與「奇異博士」英倫男神BC共同飆戲，就已值回票價。」
電影《失控的審判》描述在德國工作的穆罕莫杜薩拉希（塔哈拉辛飾）因被懷疑與蓋達組織聯繫，遭到拘捕、審問及釋放，2001年某天出門後，就再也沒有回家。經過不斷的移送，在沒有審判和起訴的程序之下，穆罕莫杜被送往美軍關塔那摩灣監獄，飽受各種折磨。
在萬念俱灰之下，辯護律師南西霍蘭德（茱蒂佛斯特飾） 和她的助手特里鄧肯（雪琳伍德利飾）與他成了盟友，一同追求司法正義，過程中卻面臨重重阻礙。他們充滿爭議的倡議，以及軍事檢察官斯圖亞特庫奇 （班尼狄克康柏拜區飾） 中校發現的證據，最終揭露了一個震撼又龐大的陰謀。（編輯：侯家瑜）