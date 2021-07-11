奇異博士化身軍事檢察官　拜師茱蒂佛斯特「自爆是鐵粉」

班尼狄克康柏拜區和「沙贊」柴克萊威2大超級英雄將共同飆戲。這次班尼狄克康柏拜區除了擔任演員之外也身兼製片，自爆從小就是茱蒂佛斯特的死忠粉絲，並誇讚對方是一位不可思議的優秀演員：「在她身上學到很多，我們也很希

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▲茱蒂佛斯特（右）在戲中飾演辯護律師。（圖／CATCHPLAY提供）