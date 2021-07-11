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參選者再＋1　前彰化縣長卓伯源宣布參選國民黨主席

▲前彰化縣長卓伯源11日在臉書PO文，宣布投入國民黨主席選舉。（資料照／記者陳雅芳攝）
▲前彰化縣長卓伯源11日在臉書PO文，宣布投入國民黨主席選舉。（資料照／記者陳雅芳攝）

記者丁上程／台北報導

2021-07-11 14:14:48

原定在24日舉辦的國民黨主席改選，因為新冠肺炎疫情全台三級警戒的緣故，導致時程一再延後。不過今（11）日中午，許久未現身的彰化縣前縣長卓伯源，在臉書上PO文宣布，將投入國民黨主席選舉。卓伯源強調，自己若當選將擔任專職黨主席，絕對不會參選2024年的總統大選及立委選舉。

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卓伯源表示，近日受到美國白宮安全會議亞太總監坎貝爾，表示「美國不支持台灣獨立」的立場，加上民進黨獨派大老前總統陳水扁，及日本關係協會會長邱義仁，都紛紛表示台灣獨立不是人民可以自行決定的，讓他認為台灣現階段陷入了違憲的關鍵時刻。

卓伯源強調，在此時的國民黨，卻看不到一股團結的力量，直言「領導者很可惜沒有重視中華民國這塊憲法的招牌，丟掉兩岸和平的基礎九二共識。」失去泱泱大黨的主體性，國民黨的黨魂逐漸被淡化，黨的領導中心不幸自我矮化，看不到執政重返的動力，也缺乏在野監督的角色跟力量，讓黨員看不到中心的目標，社會大眾也漸漸忽視國民黨的存在。

卓伯源直言「我們是台灣人，也是中國人。」國民黨要回歸中華民國憲法，中華民國憲法中的中國是血統的中國、文化的中國，也是民主的中國和法治的中國，這是國民黨基本的立場也是兩岸和平的基礎。

卓伯源更明白指出，兩岸之間一定要回到「九二共識、一中各表」，不是一表也不是共表，而是相互不否認對方。卓伯源說，現階段要重建國民黨的道德價值，要找回國民黨的尊嚴，發揮台灣的正能量。卓伯源眼承諾，若未來選上黨主席，將會擔任專職黨主席，絕對不參選2024年的總統大選及立委選舉。

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.46%85.54%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
19.19%80.81%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.97%85.03%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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