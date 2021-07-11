金門籍18歲以上赴台就學者　17日起施打疫苗

（中央社金門縣11日電）金門縣政府今天表示，14日開始接受金門籍18歲以上赴台就學學生預約施打疫苗，17 日起接種，保障從金門這個疫情相對平穩的地方，要到熱區或到3級警戒區就讀的金門籍子弟。





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新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情3級警戒延到26日，縣府今天在金城體育館為縣籍40~49歲民眾施打AZ疫苗。





縣長楊鎮浯表示，兩星期以來，在縣府團隊努力之下已逐步加強疫苗覆蓋率；經檢視疫苗庫存和醫護施打量能，將開放「金門籍18歲以上赴台就學學生」施打疫苗，保障從金門這個相對平穩的地方，要到熱區或到3級警戒區就讀金門籍子弟。





衛生局表示，凡具有金門籍18歲以上赴台就學學生資格者，規劃從下週開打，縣府將採網路及電話雙軌制預約方式，預計在14日開始接受預約，縣府會在17日設立施打專場，到時請持身分證、健保卡以及學生證或入學通知等證件到場。具體預約細節將在明天公布。





楊鎮浯重申，縣府8日開放是僅限「金門縣籍」40歲（民國70年12月31日以前出生者）至49歲民眾施打AZ 疫苗，目前全國仍維持3級警戒，請減少人流，以免造成金門防疫破口；除了今天在金城體育館開打，符合資格者可以到合約院所接種。





縣府表示，只要疫苗打完了，就一定會再跟中央爭取，請符合接種資格者盡快踴躍接種，提高全島疫苗覆蓋率，強化群體免疫力；未來，縣府也會視中央提供的疫苗數及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象，請民眾放心。（編輯：陳仁華）1100711



