台灣二度成功抑制疫情　日媒：政策快速加民眾配合度高

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報導提到，台灣的總人口約為日本的五分之一，5月中旬至6月中旬疫情高峰階段，台灣每日新增約500例確診，但至6月25日，單日新增確診病例將至2位數（76例）。而台灣能夠達成這樣防疫的成果，根據蔡英文總統的說法，雖然台灣在中國介入的影響下難以取得足夠的疫苗，但台灣還是透過迅速的防疫政策遏止疫情升溫。
曾經於2003年經歷過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的台灣，藉由疫情經驗設立緊急狀況時可以設置跨部會中央流行疫情指揮中心相關體制。在5月中旬疫情高峰期間，台灣中央流行疫情指揮中心快速反應，要求夜總會、娛樂場所停業，感染病例最多的台北等地外出強制配戴口罩、全面禁止內用、限制室內5人以上，戶外10人以上的群聚。
由於疫情持續升溫，全台進入三級警戒，高中及中小學因此停課。根據《傳染病防治法》規範，台灣也推出「實名制」、分流，要求民眾依照身分證單雙數分流進入市場；台灣知名的「IT大臣」唐鳳推出實名制系統，台灣街上幾乎所有的店家門口都有貼出QR Code、1922簡訊實名制；台灣職棒球季也未符合防疫規範延賽。
《朝日新聞》報導指出，除了政府快速出台防疫政策，台灣民眾的高配合度也是防疫成功的關鍵。台灣夏季天氣十分炎熱，但台北濱江市場內還是可以看到佩戴防護面罩、口罩的人員。一名72歲的婦人就表示，夏天戴口罩真的很熱，但因為不戴口罩就會被罰錢，因此只好帶著；40多歲的水果攤老闆娘更以SARS的經驗表示，雖然業績因為疫情減少8成，但相信大家都會繼續忍耐。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。