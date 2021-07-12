楊佩潔閃婚18年「大仁哥」　媽媽傻眼：家長都沒見

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楊佩潔說與圈外老公孫先生登記前一晚，她和老公的同事聊到結婚話題，同事起鬨要兩人隔天就去登記，沒想到男方立即去印出結婚證書，還毫無猶豫的簽下字，「當下覺得不過就是一張紙也不算數吧，所以我就跟著簽」。隔天老公一早就接她到戶政事務所，感性告白哭著對她說：「謝謝妳願意嫁給一個什麼都沒有的我。」當下楊佩潔非常感動，認為他是對的人，踏進戶政事務所的當下非常不真實，想說：「是真的欸，我結婚了！」
楊佩潔談起與老公18年前認識的淵源，說道：「他是透過共同朋友拿到我的聯絡方式搭訕我，認識之後他很貼心，每天從新店來回蘆洲溫馨接送，那時我們準備填大學時，他還陪我去拍證件照、開戶，還讓出自己的大學簡章，就像大仁哥陪在我身邊，不過當時他明明知道還有別人追我，卻又遲遲不表示，後來我就跟別人在一起了。」18年後兩人再次一起拍證件照，竟是為了要在彼此配偶欄填上名字，別有意義。
楊佩潔已與藍心湄分享好消息，過去藍心湄總是納悶這麼可愛的女孩怎麼沒對象，疫情期間聽到喜訊很為她開心；好姊妹白家綺得知後喜極而泣。楊佩潔笑說：「電話中家綺姊一直哭，我還笑她是嫁女兒哦，其實是她一直認為我們會結婚，家綺姊知道我得到幸福，才這麼感動。」徐小可傳了兩大段滿滿都是尖叫的語音訊息，恭喜她修成正果；過去曾介紹相親對象的六月，則是冷靜聊起婚後夫妻關係經營，在粉紅泡泡中被拉回理性的現實面。