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高雄連續10天+0　陳其邁：再加4個０高雄即相對安全

▲市長陳其邁表示高市今天已第10天無確診個案，若再加四個零，高雄就相對是個安全社區。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁表示高市今天已第10天無確診個案，若再加四個零，高雄就相對是個安全社區。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-11 16:49:21｜2021-07-11 16:51:36

高雄市今(11)日連續10天0確診，市長陳其邁表示，今天新增28例個案，其中新北市12例、台北市11例，其他縣市仍有零星個案，就觀察14天潛伏期，高市今天已第10天無確診個案，若再加四個零，高雄就相對是個安全社區。

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▲高雄市政府公布70歲以上長者疫苗整體接種率已近七成。(圖／高市府提供)
▲高雄市政府公布70歲以上長者疫苗整體接種率已近七成。(圖／高市府提供)
今天國內新增28例個案 ，其中新北市12例、台北市11例，高雄0確診。陳其邁今天下午在主持防疫會議記者會時表示，雖然雙北零星個案仍未找到感染染源，且部分縣市也出現零星個案但相信透過精準疫調，可以找到感染源，相信離清零目標接近。

隨後，陳其邁也針對高雄市的疫苗接種情形指出，截至今天，75五歲以上長者疫苗接種率達70%，72至74歲達81%、70至71歲49%，平均70歲以上的接種率為68%。

▲陳其邁也提醒市民們儘快登錄接種新冠疫苗。（圖／高市府提供）
▲陳其邁也提醒市民們儘快登錄接種新冠疫苗。（圖／高市府提供）
陳其邁說，高雄市7月12至14日，將開放67至69歲民眾（原住民55歲以上）接種疫苗，社區接種站共有49站。7月13至15日，則開放65至66歲民眾接種。詳細時間、地點可洽區公所。

▲高雄市7月12至14日，將開放67至69歲民眾（原住民55歲以上）接種疫苗，社區接種站共有49站。(圖／高市府提供)
▲高雄市7月12至14日，將開放67至69歲民眾（原住民55歲以上）接種疫苗，社區接種站共有49站。(圖／高市府提供)
陳其邁也提醒，即日起到明天第九類、第十類對象（1971年次前出生者）凡符合公費疫苗登記對象，均可到公費疫苗預約平台，進行意願登記，待1922發送簡訊通知接種疫苗。

至於，高市監測屏東Delta接觸者、全市住院患者、長照機構人員、社區民眾公費快篩的PCR檢驗都是陰性，基於以上監測數據，高市府認為高市社區新冠肺炎傳播風險是很低。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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