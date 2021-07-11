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中國晶片自給目標又被卡　美國傳施壓台積電取消南京擴廠

▲《電子時報》報導，美國政府施壓台積電取消在中國南京的擴廠計畫。（圖／美聯社／達志影像）
▲《電子時報》報導，美國政府施壓台積電取消在中國南京的擴廠計畫。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-11 17:12:47

台灣早前因為水情吃緊，半導體大廠台積電（TSMC）於4月下旬傳出，計畫將台灣的2萬片12吋成熟製程設備移往中國南京廠，後台積電總裁魏哲家出面表示不回應市場傳聞，但中國南京廠確實有擴充產能計畫。近幾日有科技媒體報導引述消息指，台積電原本有意擴建南京廠，但礙於美國壓力而取消。

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《電子時報》（Digi Times Asisa）引述業內人士說法報導，半導體大廠台積電今年早前時候宣布，將在2023年在中國投資28億美元擴建南京廠，以供應28奈米晶片和現在陷入短缺的車用晶片。但美國政府擔心，台積電的投資計畫可能會間接幫助中國實現半導體自給的目標，因此施壓要求台積電取消投資計畫。

《韓國商業新聞》（Business Korea）也在週五（9）的報導中提到，台積電計畫在2022年第二季至2023年1月期間投資南京擴大生產，其實南京工廠製造晶片的技術並非最先進的，對美國來說也不一定會造成直接威脅。同時，台積電還計畫投資120億美元在亞利桑那州建立6座工廠，生產5奈米以上的高端晶片。

報導分析，美國施壓的原因是拜登政府對產業領導地位的重視，考量的並非實質經濟利益，台積電是美中貿易戰中的重要角色，生產計畫可以影響整個產業鍊，包括韓國三星電子、格羅方德（Global Foundries）的全球戰略計畫。

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