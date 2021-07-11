陳其邁請大家再忍耐一點點的時間　高雄疫情已近尾聲

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陳其邁今下午主持防疫會議後記者會，他表示市府仍以群聚為取締重點，假如在菜市場、群聚風險很高的地方，民眾還不戴口罩，或是夜市邊走邊吃，這是絕對禁止，所以請市民再忍耐一下，假如疫情能降到3級以下，相關管制措施就恢復到2級。
陳其邁指出，高雄的疫情已近尾聲，希望在「積極管理、有效開放」的措施下，相關防疫措施也能做好，請市民再忍耐一點時間，一旦確認社區傳播風險很低，社區是安全的情況下，立刻做相關開放的措施，他再次感謝市民的配合，一起守護高雄。
陳其邁也認為，終結疫情最好的方法就是打疫苗，因此他再次請到，高醫院長鍾飲文今出席記者會說明施打疫苗的重要性，鍾飲文表示，最新《英格蘭期刊》針對3975名一線醫護做調查，其中有204人染疫，未接種疫苗者染疫人數是部分接種（打第一劑14天後和第二劑14天內）的15倍；是完全接種者（打第二劑14天後）的30倍。
另在對重症與死亡保護力方面，打一劑AZ疫苗保護力有75%-85%，打兩劑可達80-99%，打一劑輝瑞BNT保護力75%-85%、打兩劑可達90%-99%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。