新北3度「篩檢0陽性」　侯友宜：疫情有效控制

新北市今（11）日新增12例本土個案，分別是板橋區3例，新莊、三重、土城各2例，中和、新店、深坑各1例。市長侯友宜在防疫記者會中揭露，昨天新北篩檢人數達2,237人，並無篩檢出陽性個案，這是新北市10天內第3度「無篩檢陽性」個案，代表新北疫情有效控制。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-11 17:22:12｜2021-07-11 17:24:05
侯友宜指出，對於新北而言，能找出隱形傳播鏈，才能有效控制﹔從7月1日到10日，新北市的每日篩檢量都能達到4、5千人，假日較低也有3千人左右，在10天中，已經有3天都沒有篩檢出陽性個案，其餘4天，篩檢出陽性個案也都沒有超過4人。
侯友宜強調，10天內第3度「無篩檢陽性」個案，代表新北的社區疫情有效控制。
此外，侯友宜說，新北市今日新增12例確診，其中有8例與台北市相關，北農1人、環南市場2人、醫療院所2人、公司2 人、家戶1人。
侯友宜指出，除了北農、環南市場3例，新北市今天有4例確診與台北某醫院、地下街以及台北捷運公司相關，包含台北某醫院院內感染再增1人陪病者確診，2例職場感染是與台北車站誠品地下街、電視台有關，1例是台北捷運清潔人員確診的相關友人。
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