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因果報應？小S罕發聲「我鬥不過她」　一聽2句話頻搖頭

▲小S罕見發聲「我鬥不過她」。（圖／小S臉書）
▲小S罕見發聲「我鬥不過她」。（圖／小S臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-11 18:04:53

演藝圈活動近期因疫情關係停擺，藝人小S（徐熙娣）在家積極經營社群平台之外，近來也面臨「防疫胖」，小S今（11）日透過影片，透露自己被女兒許老三笑說「雙下巴好幾層」，儘管被吐槽，小S仍自信滿滿地問女兒：「但媽媽還是很漂亮的吧？」怎料許老三直接潑她冷水，讓小S無奈表示：「這是因果報應，我鬥不過她。」

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小S昨天在臉書上發誓會開始努力減肥：「明天最後一天正常生活！後天開始戒酒、不吃澱粉、天天運動、破戒我……我就真的是意志力不夠。」沒想到計畫才剛開始，剛做完運動的小S就被許老三提醒：「媽媽你有雙下巴耶，好幾層。」讓她有點不滿， 認為自己確實養出雙下巴，但沒有到好幾層。

▲小S時常在臉書上分享與女兒的日常。（圖／小S臉書）
▲小S時常在臉書上分享與女兒的日常。（圖／小S臉書）
小S接著反問女兒：「雖然有雙下巴，但媽媽還是很漂亮的吧？對不對」沒想到許老三完全不給面子，淡定表示：「我不想說客套話。」此話一出，讓小S哭笑不得，坦言不知道該稱讚女兒誠實，還是要告訴她要多說一些好話，只能無奈地搖搖頭，坦言自己鬥不過許老三，同時在文中自嘲：「這孩子是我生的沒錯！我說過一樣的話，因果報應啊！」（編輯：侯家瑜）

▲小S在文中自嘲。（圖／小S臉書）
▲小S在文中自嘲。（圖／小S臉書）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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