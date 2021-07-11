韓國拚亞洲疫苗生產基地　台廠代工能量比一比

（中央社記者韓婷婷台北11日電）韓國已經成功取得AZ 、莫德納、Novavax等4種國際大廠疫苗代工或協議；台灣目前除已向莫德納表達意願外，日本、越南也積極探詢國際疫苗大廠合作機會。為了解決供應荒，亞洲正掀起疫苗代工競賽。





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國衛院日前已進行台灣量產能量的盤點，並透過經濟部積極洽談中，包括東洋、國光、台康生都是潛在合作對象。





除了向美國莫德納爭取授權生產mRNA疫苗外，蛋白質次單位的Novavax也在規劃之中。





從目前國際疫苗進展狀況觀察，如果台灣要爭取國際大廠疫苗代工，單純後端充填分裝都可以快速上線；至於前端的原液製造，最有機會快速上手的應該是同屬蛋白值次單位系統的疫苗，其次是腺病毒載體的病苗，難度最高的是mRNA疫苗。





不過，專家分析，若從較長遠的生醫技術發展來看，mRNA是目前台灣最缺乏、也是各國爭相爭取授權補足的一塊全新領域，台灣不應該缺席。尤其mRNA技術在疫苗的成功，已吸引國際藥廠積極擴大應用在癌症及罕見疾病等領域，未來有可能取代蛋白質、小分子藥物成為新主流。





疫苗產製可分為疫苗原液（Drug Substance）與成品（Drug Product）製造兩大階段，可於不同藥廠分階段完成，一般而言，疫苗原液的技術較為複雜、競爭門檻高，其中又以mRNA疫苗生產製造門檻最高，製程包括提取病毒DNA並送入微生物、微生物發酵、DNA純化、DNA轉錄、mRNA純化、脂質奈米顆粒（Lipid-Nano Particle）包覆、等主要步驟。





東洋日前即表態將積極爭取疫苗代工機會，東洋總經理施俊良表示，東洋已累積超過20年的微脂體劑型藥品的量產經驗及高規格的無菌生產線，在mRNA的技術上有很大的機會，如果國際大廠有意願授權，除了充填端外，也很有興趣爭取前端製程技轉授權。





國光生技對於政府積極洽談代工合作機會同樣樂觀其成，國光生表示，國光的核心能力就是生產疫苗，工廠也已經取得美國和歐盟的GMP認證，很願意，也有能力爭取國際疫苗代工，不過，依現有設備的配置，比較適合的還是蛋白質次單位疫苗，包括Novavax等都是鎖定的方向。





國光生表示，Novavax的疫苗進度上雖然較慢，但外界給予極高的期望值，為了因應變種疫毒，追加劑亦或混打試驗都在進行中，預期全球對疫苗的需求量仍存在缺口，期盼政府能促成代工合作的機會。





從目前已獲得WHO認可的6款疫苗的生產製造廠觀察，阿斯特捷利康（AstraZeneca）全球經WHO認可的生產廠有16座，是生產基地最多的疫苗，且已廣布歐、美、亞及東南亞地區；其次是嬌生（J&J/Janssen）的9座。





輝瑞（Pfizer/BNT）生產廠也有8座，主要集中在德國、美國、瑞士及比利時，雖然韓國積極爭取，但輝瑞目前在亞洲還沒有生產基地。





至於莫德納（Moderna）的生產則在美國、瑞士、西班牙、法國及韓國，共計6座。





韓國已取得代工生產4種COVID-19疫苗的協議，分別是AZ、莫德納、俄羅斯的史普尼克5號（Sputnik V），同時也取得生產最有機會獲得美國緊急使用授權（EUA）的第一支蛋白質次單位疫苗Novavax。





不僅如此，由於輝瑞（Pfizer/BNT）目前在亞洲沒有生產基地，韓國也正在積極洽談代工，由此可見韓國政府成為亞洲疫苗生產重鎮的企圖心。





美國Novavax公司開發的COVID-19疫苗，自2020年5月25日進入臨床1期階段，並於2021年6月30日發表臨床3期試驗結果，疫苗的防護力達90.4%，對預防中、重症及變異病毒株都有效，Novavax採蛋白質次單位技術，和台灣高端和聯亞公司使用相同研發技術。





Novavax預計今年第3季申請美國緊急使用授權（EUA），第3季結束前每月生產1億劑疫苗，在今年底前提升至每月1億5000萬劑，並參與COVAX配發機制。（編輯：林淑媛）1100711



