鴻海、台積電採購BNT疫苗　江啟臣：應優先用於年輕人！

今（11）日凌晨中國大陸媒體《新華社》報導指出，鴻海與台積電已經與代理BNT疫苗的上海復星進行簽約，引發社會各界議論。不過後來證實是烏龍報導，不過也讓鴻海及台積電紛紛出來說明，表示若有進一步消息一定會對外說明。國民黨主席江啟臣今日下午則在臉書上PO文，表示民間捐贈的BNT疫苗，應該優先用於年輕人身上。





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由於現階段台灣流通的AZ及莫德納疫苗，都限制是18歲以上的民眾才能施打，只有BNT疫苗能夠讓12歲以上的青少年施打，也因此江啟臣表示，只要民間採購 BNT 疫苗能順利抵台，應優先從青少年接種起！政府應該在未到貨前，即刻著手準備青年接種疫苗計畫，力求在新學期開學前後，建構起校園生活的防疫線，讓師生能安心上學，也讓家長們能鬆一口氣。





江啟臣說，肆虐全球的 delta 變種病毒侵襲的年齡逐漸下降，在許多國家都造成青少年世代染疫飆升。而業已有研究證實，透過年輕人傳播給家中長輩的風險，足足是反向傳播的五倍！法國甚至已喊出疫苗接種率要拼95%才能抑制Delta病毒擴散。





而對於民間捐贈BNT疫苗，江啟臣也質疑政府似乎還在拖延。「我們會有BNT疫苗嗎？民間洽購、捐贈BNT疫苗有進度嗎？」江啟臣說，大家三催四請五拜託，政府總算與慈濟基金會完成委託授權，台積電、永齡基金會則是近日據傳進入簽約程序，本黨四個執政縣市政府的採購申請也還在努力當中。



