屏東施打率高　縣長潘孟安籲中央先打完先領疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘孟安表示，現場民眾皆能配合現場人員指揮，井然有序的排隊等候，隨著施打年齡逐漸下修，屏東從山到海、從大到小的各施打站，持續秉持著貼心服務為施打原則，各地現場施打站的醫護、長輩雖然素未謀面，但只要稍微溝通，長輩總是很自動地排好、坐定及接種不禁大讚鄉親們展現了屏東人的好素養。
屏東縣政府統計，11日實際施打人數為10133人，疫苗使用率為71％，許多地方也出現逾8成的施打率，包含里港國小站列冊416人，實際施打334人；萬丹國中站列冊596人，實際施打490人；枋寮高中站列冊563人，實際施打418人；牡丹鄉衛生所施打率更高達100％。
潘孟安對於縣內疫苗施打及使用率極高，再次呼籲中央能盡可能多撥配疫苗給屏東，尤其屏東原民長者人口多，更應該要有相對應的疫苗數量撥補，除了顧好家中長輩外，更要盡速推進到青中壯年族群，以最高使用率來提升覆蓋率，加強群體保護力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。