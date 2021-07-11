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屏東施打率高　縣長潘孟安籲中央先打完先領疫苗

▲屏東縣政府統計，今天（11日）實際施打人數為10133人，疫苗使用率為71％，許多地方也出現逾8成的施打率。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.11）
▲屏東縣政府統計，今天（11日）實際施打人數為10133人，疫苗使用率為71％，許多地方也出現逾8成的施打率。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.11）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-11 19:31:29

屏東縣持續為65歲至68歲長者（原民55歲至58歲）進行疫苗施打作業，今（11）日各地施打站人潮非常踴躍，疫苗使用率高達71%。縣長潘孟安指出，近日屏東長者接種疫苗，無論現場環境調整跟施打疫苗的效率都很高，建議中央在總額不變的情況下，先打完可以先領疫苗，快速提升屏東縣疫苗覆蓋率。

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▲縣長潘孟安對於縣內疫苗施打及使用率極高，再次呼籲中央能盡可能多撥配疫苗給屏東，尤其屏東原民長者人口多，更應該要有相對應的疫苗數量撥補。（圖／屏東縣政府提供,
▲縣長潘孟安對於縣內疫苗施打及使用率極高，再次呼籲中央能盡可能多撥配疫苗給屏東，尤其屏東原民長者人口多，更應該要有相對應的疫苗數量撥補。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.11）
潘孟安表示，現場民眾皆能配合現場人員指揮，井然有序的排隊等候，隨著施打年齡逐漸下修，屏東從山到海、從大到小的各施打站，持續秉持著貼心服務為施打原則，各地現場施打站的醫護、長輩雖然素未謀面，但只要稍微溝通，長輩總是很自動地排好、坐定及接種不禁大讚鄉親們展現了屏東人的好素養。

屏東縣政府統計，11日實際施打人數為10133人，疫苗使用率為71％，許多地方也出現逾8成的施打率，包含里港國小站列冊416人，實際施打334人；萬丹國中站列冊596人，實際施打490人；枋寮高中站列冊563人，實際施打418人；牡丹鄉衛生所施打率更高達100％。

潘孟安對於縣內疫苗施打及使用率極高，再次呼籲中央能盡可能多撥配疫苗給屏東，尤其屏東原民長者人口多，更應該要有相對應的疫苗數量撥補，除了顧好家中長輩外，更要盡速推進到青中壯年族群，以最高使用率來提升覆蓋率，加強群體保護力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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