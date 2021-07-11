舞蹈女神穿透視薄紗裝教課 「42歲傲人體態」掀起暴動
近來因為疫情影響，許多人長時間宅在家當沙發馬鈴薯，為了解決大家「防疫胖」問題，舞蹈老師Kimiko貼心地在Youtube頻道上分享居家瘦身操和健身影片，此外，她也不忘放送福利，曝光一套超辣的運動裝，讓粉絲們大飽眼福！
娛樂中心/綜合報導
2021-07-11 19:05:30
42歲的Kimiko擁有令人稱羨的凍齡顏值和身材，今（11）日她在臉書上曬出一張全身照寫下：「下午要一起運動嗎？」只見她身穿一件紅色的透視薄紗，裡頭還搭配蕾絲小可愛，若隱若現的雙峰引人遐想，腹部上的肌肉線條十分迷人，黑色的塑身褲也襯托出她零贅肉的美腿。
Kimiko誘人的運動穿搭，馬上就吸引大批網友目光：「我現在才知道老師上課穿這麼辣」、「老師真的舉手投足都好優雅」，也有許多粉絲瘋狂跪求Kimiko瘦身祕訣，希望可以和她一樣保有健康又傲人的體態。（編輯：侯家瑜）
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