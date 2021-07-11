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舞蹈女神穿透視薄紗裝教課　「42歲傲人體態」掀起暴動

▲Kimiko教課穿太辣，42歲體態引暴動。（圖／Kimiko臉書）
▲Kimiko教課穿太辣，42歲體態引暴動。（圖／Kimiko臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-11 19:05:30

近來因為疫情影響，許多人長時間宅在家當沙發馬鈴薯，為了解決大家「防疫胖」問題，舞蹈老師Kimiko貼心地在Youtube頻道上分享居家瘦身操和健身影片，此外，她也不忘放送福利，曝光一套超辣的運動裝，讓粉絲們大飽眼福！

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42歲的Kimiko擁有令人稱羨的凍齡顏值和身材，今（11）日她在臉書上曬出一張全身照寫下：「下午要一起運動嗎？」只見她身穿一件紅色的透視薄紗，裡頭還搭配蕾絲小可愛，若隱若現的雙峰引人遐想，腹部上的肌肉線條十分迷人，黑色的塑身褲也襯托出她零贅肉的美腿。

▲Kimiko腹部上的肌肉線條十分迷人。（圖／Kimiko臉書）
▲Kimiko腹部上的肌肉線條十分迷人。（圖／Kimiko臉書）
Kimiko誘人的運動穿搭，馬上就吸引大批網友目光：「我現在才知道老師上課穿這麼辣」、「老師真的舉手投足都好優雅」，也有許多粉絲瘋狂跪求Kimiko瘦身祕訣，希望可以和她一樣保有健康又傲人的體態。（編輯：侯家瑜）

▲Kimiko擁有健康體態。（圖／Kimiko臉書）
▲Kimiko擁有健康體態。（圖／Kimiko臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.18%85.82%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
19.29%80.71%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.54%84.46%
2021-07-08-2021-07-11
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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