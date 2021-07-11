中國面臨90年代的「台灣病」　謝金河：紫光破產只是序幕

信傳媒董事長謝金河表示，此事由來久矣，並點出中國多家大型企業都擁有「

龐大負債

」，

中國經濟潛藏90年代「台灣病」，90年代台灣發生的事，都會慢慢會在中國出現，紫光的破產僅是序幕。

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去年紫光及方正集團即受困息率8.75%以上的美元債壓力，同樣大傷腦筋的還有許家印的恆大集團，這三家企業都有共同的特徵「龐大的負債」，紫光負債234.99億元，方正集團旗下有6家子公司，負債3030億人民幣，最可怕的是恒大，負債1.95兆人民幣，股票市值只有1256億港元，恆大的股價從32.5港元跌到9.37港元。

擴張最快的「中國平安」也很危急，他指出，過去5年，馬明哲領軍的平安與馬雲、馬化騰並稱是中國民企最傑出的「三馬」，平安的股價從24.65大漲到94.62人民幣，平安可以點石成金，只要平安看中的資產、標的，全都翻了好幾番，但今年平安不再開心得意，股價跌到59.81人民幣，很多中國股民都跳出來問：平安不再平安，到底出了什麼問題？

中國平安踩到三顆地雷

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一，以330億人民幣盤來上海來福士廣場，市場認為過度高估。第二，平安以540億人民幣介入華夏幸福不動產，這家前是國祥製冷，後來被借殻，成為房企，眼前負債3951.6億人民幣，即將到期未償債務669.9億人民幣，平安介入收拾殘局，但華夏幸福沒有起色，股價從64.5殺到4.86元人民幣，平安在華夏幸福栽了大筋斗。

第三，平安介入北大方正重組，平安受讓方正51.1到70%股份，平安可能付出507億人民幣的資金

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這三個案子在市場看來都是負評，也造成股價跌跌不休。

謝金河說，在經濟快速發展的階段，金融機構，尤其是壽險公司是最大贏家，像中國人壽、中國平安都是代表作。不過，經濟下行，金融股，尤其是壽臉股會因爲資產品質欠佳，股價連環下挫。





謝金河指出，大家都記得，國泰人壽從1985年63元漲到1975元，但是在台灣經濟登峰造極後，金融股卻是跌最慘，國泰人壽從1975元跌至29元﹔1990年代，台灣經濟從高峰反轉而下，自己經常扮演烏鴉的角色，曾公開指出國產汽車，宏福建設，國揚，新巨群，尖美等集團會出事，後來他們都倒下，很多在80年代呼風喚雨的企業大亨，後來都出局。





謝金河直言，現在的中國民企正面臨像90年代的「台灣病」，企業債台高築，槓桿無限大，這是危機的根源。《財訊》在1985年12月出刊，登了一篇文章「國泰塑膠的過去，現在與未來：蔡辰洲何去何從？」是發現國泰蔡家有很多金融機構，但蔡辰洲卻在外借高利貸，這篇文章登出15天，十信發生擠兌。





現在回頭看，許家印很可能是更龐大的蔡辰洲，中國平安也許是國泰人壽的化身，90年代台灣發生的事，慢慢會在中國出現，「紫光，方正只是序幕！」



