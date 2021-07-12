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網球／追平費納！喬帥溫網三連霸　奪個人第20座大滿貫

▲Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）
▲Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-12 00:36:42｜2021-07-12 00:41:18

世界球王Novak Djokovic今日嘗試成為男單史上第3位拿下20座大滿貫的球員，再和義大利好手Matteo Berrettini鏖戰4盤後，最終以6:7(4)、6:4、6:4、6:4奪冠，成為史上第4位在溫網完成三連霸的選手。

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本屆溫網多名高順位種子不是沒打、就是提前落馬，加上Rafael Nadal退出賽事，Roger Federer又提前出局，Djokovic幾乎沒有遭遇太多抵抗，只在首輪丟了一盤，之後連續橫掃5場來到決賽。

不過今天面對Berrettini，首盤他就遇到了一些麻煩，雖然率先破發，但卻被對手給頑強扳平，然後在搶七中以4:7先丟一盤；次盤也是險象環生，雖然早早取得5:1的領先，但之後卻被連拿3局，所幸他在發球局踩住煞車，才以6:4扳回一城。

關鍵第3盤，Berrettini敢打敢拚的打法，讓他打出不少好球，但他的非受迫失誤也對他造成傷害，Djokovic靠著經驗以及沉穩，完成關鍵破發，再以6:4取得聽牌。

第4盤壓力給到了Berrettini這裡，他在第6局取得了0:30的領先，但卻未能把握，結果在接下來自己的發球局出現本場第3個雙誤，也讓Djokovic破發成功。第10局Djokovic逼出冠軍點，終於在第3個拚了下來，拿下冠軍。

這是Djokovic生涯第6座溫網冠軍，同時也是第85座冠軍和第962勝，另外他還拿到9座澳網、2座法網和3座美網冠軍。繼Federer和Nadal之後，也完成了20座大滿貫的目標，也讓網壇GOAT之爭，變得更加有懸念。

此前3位在溫布頓完成3連霸的球員分別是Bjorn Borg、Pete Sampras和Roger Federer，Djokovic今晚也成為他們的一員，完成偉大壯舉。

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