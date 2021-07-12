上海復星證實簽約買BNT！郭台銘首發聲：北京當局未介入

上海復星醫藥11日晚間以上市公司公告名義宣布，子公司復星實業9日與台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥等四方簽訂「銷售協議」，向裕利醫藥銷售1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗

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對此，鴻海集團創辦人郭台銘今（12）日凌晨一點半首度發聲，直言「

自我方提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉。

」

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郭台銘在臉書發文表示，

從5月23日向有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月18日政院宣佈正式授權至今天剛好7周，這段時間自知責任重大，阻礙重重，本人及疫苗採購團隊始終抱持希望，儘可能希望在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序，「對大家期待疫苗的焦慮，我與團隊都感同身受」。

郭台銘說，

很欣慰終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署，但還不能放鬆，因為持續還要「努力催促到貨」，但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會，面對疫情時增加信心，同時得到喘息。

郭台銘指出，

在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大家仍然應依循防疫規定，團結對抗病毒才是當務之急。團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。

另外，郭台銘也強調，自我方提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此「感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行」。