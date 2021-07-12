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足球／逆轉！義大利PK大戰3:2擊敗英格蘭　奪歐國盃冠軍

▲義大利PK大戰擊敗英格蘭奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利PK大戰擊敗英格蘭奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-12 06:18:05｜2021-07-12 07:38:03

歐洲國家盃決賽英格蘭在自家主場大戰義大利，但今天卻不是他們的日子。本場比賽一路落後的義國，靠著老將Leonardo Bonucci在下半場關鍵進球扳平比數，並且最終在12碼罰球PK大戰中後來居上，捧起隊史第2座歐國盃冠軍。

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比賽開場第2分鐘，英格蘭發動快速反擊，Luke Shaw左路突破送給Harry Kane，隨後球快速轉移，Kieran Trippier斜傳到禁區，Shaw跟進抽射入網，讓主場軍以1:0取得領先。

但在下半場義大利重整旗鼓，並且擁有控球優勢，在一次角球機會中，Marco Verratti頭球被被英格蘭門將Jordan Pickford撲出，但Bonucci趕到補射，讓客隊將比分給扳平。

隨著正規時間和延長賽都沒人能再取得進球，比賽進入殘酷的PK大戰，前兩回合射完英格蘭還以2:1領先；但隨後英格蘭球迷的噩夢上演，Marcus Rashford、Jadon Sanch、Bukayo Saka連3球不進，而義大利則是打進2球，最終反倒以3:2逆轉獲勝。

Bonucci成為繼2006年世界杯的Marco Materazzi之後，在國際大賽中最老取得進球的義大利球員，年齡為34歲又71天，他也被賽會選為本場最佳球員。而門將Gianluigi Donnarumma則被選為本屆歐國盃最佳球員。

▲義大利PK大戰擊敗英格蘭奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利PK大戰擊敗英格蘭奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
 

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