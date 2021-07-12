搶先貝佐斯！英億萬富豪太空之旅成功 已平安返回地球
英國億萬富豪兼太空旅遊公司「維珍銀河」(Virgin Galactic)創辦人布蘭森(Richard Branson)，於美東時間11日早上10點40分（台灣時間11日晚上10點40分）左右，搭乘自家太空船前往太空，歷時1個多小時後平安歸來，不僅搶先亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，還形容這是他「一生難忘的經驗」。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-12 07:00:21｜2021-07-12 07:09:54
綜合外媒報導，此次太空之旅，布蘭森先是搭乘維珍太空船團結號(VSS Unity)，與5名員工，隨大型運輸機從美國新墨西哥州的美國太空港(Spaceport America)起飛。團結號於半空脫離運輸機，到達約距離地表85公里處，即美國航太總署(NASA)認定的地球與外太空交界處後，布蘭森等人切身體驗在太空中的失重狀態。
在抵達這次旅行的最高點後，布蘭森一行人已安全返回地球。他在下機後的新聞發布會上表示，自己從小就夢想著這一刻，等了近70年，終於美夢成真，自己也深深被旅途中看見的壯觀美景所震撼。布蘭森並聲稱，將在生命中的下一個20或30年裡，盡其所能，利用所有資源來改善這個世界，幫助更多人實現夢想。
據了解，布蘭森此趟旅程，事先經過近17年努力，投資逾10億美元（折合新台幣約280億元），也成功搶先亞馬遜始創人貝佐斯，成為首名飛上太空的私人太空公司老闆。
布蘭森此次創舉，被許多人視為太空旅遊新時代的先驅，「維珍銀河」打算再舉行數次試飛，期望明年就能開始商業營運。該公司目前已收到數百人預訂行程，每人升空費用約25萬美元（折合新台幣約700萬元）。