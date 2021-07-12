阿滴認患憂鬱症！曝「1事件」後秒陷黑暗：掙扎了一年

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿滴接著透露，後續的幾個月又綜合承受了接二連三龐大的壓力，撐到大概9月，這一切的壓力就在某次爆發了。那是一場在台南的演講，他在台上發現喘不過氣，幾乎無法思考，也提不起精神把準備好的內容講出來，只能草草的結束趕回台北休息，「那天晚上我對自己的處境陷入了很大的恐慌跟絕望，在床上發抖哭泣，我才發現我真的不太對勁了」。
阿滴指出，9月底第一次去看身心科，起初醫生診斷為焦慮症並開藥，但一周後症狀越來越嚴重，後續回診時醫生開了抗憂鬱的藥。當時很急著想要趕快好起來，也在醫生的建議下同步去別的診所進行心理諮商，還嘗試rTMS治療，用磁力儀器去刺激被憂鬱症影響的腦部，試過各種療法。
阿滴坦言，那段日子真的很黑暗，現在回想起來會用「行屍走肉」來形容。每一天都極度悲傷壓抑，陷入毀滅性思考的迴圈，覺得自己一無是處、後悔以前的各種決定、覺得未來一點希望都沒有，想到腦子都發燙發麻也不能控制，恐慌到全身會不自主地發抖。喪失所有動力跟精力，做什麼都無法開心，連微笑都做不到，情緒只剩下焦慮跟憂鬱，躺著休息也不行、嘗試工作也不行，每天都非常的痛苦，光是活著就用盡力氣了。
阿滴最後表示，患病將近一年後，已經好很多了，甚至可以做影片跟大家分享這一段旅程。希望自己的經歷跟康復的過程，可以幫助一些正在憂鬱症中掙扎的人們，同時也想要推廣心理健康的重視，讓更多人能夠意識到這個疾病的可能，同時聲明「憂鬱症是很複雜的疾病，希望大家把這支影片當作參考就好，有需要的話還是要以專業醫生的意見為主」。（編輯：賴詠璿）