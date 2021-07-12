COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

阿滴認患憂鬱症！曝「1事件」後秒陷黑暗：掙扎了一年

▲阿滴11日在新影片坦言，自己罹患憂鬱症一年，並公開未對外說過的黑暗期。（圖／翻攝自 阿滴臉書《都瑞瑞》）
▲阿滴11日在新影片坦言，自己罹患憂鬱症一年，並公開未對外說過的黑暗期。（圖／翻攝自 阿滴臉書《都瑞瑞》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-12 07:07:49

YouTuber「阿滴」去（2020）年4月募資為台灣發聲，錄製全英文影片向世界衛生組織（WHO）喊話，更買下紐約時報全版廣告刊登「Taiwan Can Help」，來反擊世衛秘書長譚德塞的指控，掀起台灣網友正反兩派輿論，曾一度透露工作壓力太大，身體發出警訊；阿滴11日在新影片坦言，自己罹患憂鬱症一年，並公開未對外說過的黑暗期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿滴表示，自己其實在憂鬱症中掙扎了一年，去年年底有消失一陣子，「阿滴日常」停更，阿滴英文影片就是勉強一兩周更新一次，那段期間是最嚴重的時候。他說「事實上，我從去年在紐時刊登廣告那一波忙完之後就開始有一些憂鬱傾向了。常常會覺得自己很爛、對工作表現很焦慮、睡眠障礙很嚴重、會很害怕網路上的批評、也會無故地悲傷哭泣」。不過，當時沒有太警覺自己是否生病了，因為YouTuber的職業一直以來就是蠻高壓的，以為繼續撐著繼續工作應該自然就會好了。

阿滴接著透露，後續的幾個月又綜合承受了接二連三龐大的壓力，撐到大概9月，這一切的壓力就在某次爆發了。那是一場在台南的演講，他在台上發現喘不過氣，幾乎無法思考，也提不起精神把準備好的內容講出來，只能草草的結束趕回台北休息，「那天晚上我對自己的處境陷入了很大的恐慌跟絕望，在床上發抖哭泣，我才發現我真的不太對勁了」。

▲阿滴11日在新影片坦言，自己罹患憂鬱症一年，並公開未對外說過的黑暗期。（圖／翻攝阿滴
▲阿滴11日在新影片坦言，自己罹患憂鬱症一年，並公開未對外說過的黑暗期。（合成圖／翻攝阿滴IG）
阿滴指出，9月底第一次去看身心科，起初醫生診斷為焦慮症並開藥，但一周後症狀越來越嚴重，後續回診時醫生開了抗憂鬱的藥。當時很急著想要趕快好起來，也在醫生的建議下同步去別的診所進行心理諮商，還嘗試rTMS治療，用磁力儀器去刺激被憂鬱症影響的腦部，試過各種療法。

阿滴坦言，那段日子真的很黑暗，現在回想起來會用「行屍走肉」來形容。每一天都極度悲傷壓抑，陷入毀滅性思考的迴圈，覺得自己一無是處、後悔以前的各種決定、覺得未來一點希望都沒有，想到腦子都發燙發麻也不能控制，恐慌到全身會不自主地發抖。喪失所有動力跟精力，做什麼都無法開心，連微笑都做不到，情緒只剩下焦慮跟憂鬱，躺著休息也不行、嘗試工作也不行，每天都非常的痛苦，光是活著就用盡力氣了。

阿滴最後表示，患病將近一年後，已經好很多了，甚至可以做影片跟大家分享這一段旅程。希望自己的經歷跟康復的過程，可以幫助一些正在憂鬱症中掙扎的人們，同時也想要推廣心理健康的重視，讓更多人能夠意識到這個疾病的可能，同時聲明「憂鬱症是很複雜的疾病，希望大家把這支影片當作參考就好，有需要的話還是要以專業醫生的意見為主」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.77%86.23%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
19.86%80.14%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.86%84.14%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀