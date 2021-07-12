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5縣市高溫警訊！最高溫飆36度　午後將下大雨

▲中央氣象局指出，今（12）日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢、甚至是大雨發生的機率，若對流發展較晚，降雨情形可能持續到晚間，台東及恆春半島則受東南風影響，不定時會有零星降雨。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局指出，今（12）日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢、甚至是大雨發生的機率，若對流發展較晚，降雨情形可能持續到晚間，台東及恆春半島則受東南風影響，不定時會有零星降雨。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-12 08:02:35

中央氣象局指出，今（12）日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢、甚至是大雨發生的機率，若對流發展較晚，降雨情形可能持續到晚間，台東及恆春半島則受東南風影響，不定時會有零星降雨。

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氣象局也針對全台5縣市發布高溫警訊，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺北市、新北市，高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，也有出現36度高溫的可能。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今、明（13日）各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍擴大。

今日各地區氣溫落在，北部24至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮說，週三至下週日（14至18日）「太平洋高壓」減弱東退，「東風波」移入，並逐漸發展成「季風低壓」的型態。「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫略降。

不過，吳德榮也說，天氣的逐日變化與低壓環流內的對流發展有關，模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。

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