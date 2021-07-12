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生涯PK戰沒輸過！義大利奪冠　門神獲本屆歐國盃MVP

▲歐洲國家盃冠軍戰，義大利門神Gianluigi Donnarumma(多納魯馬)在最後PK大戰連續撲出英格蘭2球，助藍衫軍奪冠並獲得本屆歐國盃MVP肯定。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲國家盃冠軍戰，義大利門神Gianluigi Donnarumma(多納魯馬)在最後PK大戰連續撲出英格蘭2球，助藍衫軍奪冠並獲得本屆歐國盃MVP肯定。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-12 08:10:14｜2021-07-12 08:11:44

歐洲國家盃冠軍戰，義大利門神Gianluigi Donnarumma(多納魯馬)在最後PK大戰連續撲出英格蘭2球，幫助藍衫軍睽違53年，再度拿下歐國盃冠軍，連2戰拯救球隊的他也獲選本屆最佳球員。值得一提的是，Donnarumma生涯PK大戰勝率百分百。

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義大利4強面對西班牙，兩支本屆奪冠熱門在正規賽以1:1平手進入延長賽，但都未再改寫比分，比賽來到PK大戰，Donnarumma擋下西班牙Álvaro Morata踢出的第4球，最後藍衫軍以4比2氣走「無敵艦隊」，挺進冠軍戰。

今天冠軍戰，儘管開賽2分鐘就被英格蘭利用高空吊球破門，但此進球不能算是Donnarumma的錯，整場表現都相當穩健，尤其延長賽下半場面對英格蘭屢屢射門都能守住，將比賽逼進PK大戰。

PK大戰，Donnarumma先後撲出Jadon Sanch、Bukayo Saka的點球，讓先踢丟點球的義大利能戲劇性地逆轉拿下冠軍。本屆Donnarumma全勤踢滿7場比賽，不算PK賽只丟4球，也獲得本屆MVP肯定。

值得一提的是，Donnarumma生涯只要在PK大戰登場就一定會贏，除了本屆歐國盃的2次，還有3次代表俱樂部出賽也都取勝，保持百分百勝率。

 

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