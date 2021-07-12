上海復星盼助台恢復正常生活　BNT執行長：歐洲生產

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報導並提到，上海復星醫藥是在2020年3月，與德國BioNTech公司簽訂協議，參與mRNA新冠疫苗研發，並擁有該疫苗在中國及港澳台地區的獨家商業權益，並已在今年1月和2月，獲准在香港特別行政區緊急使用，並經澳門政府特許進口，用於當地的新冠疫苗接種計劃。
報導進一步指出，今年5月以來，台灣地區新冠疫情爆發，一些縣市、企業和民間機構，都提出希望向上海復星醫藥採購BNT疫苗一事，復星醫藥的負責人當時也已明確表示，願將疫苗服務於台灣同胞，為島內疫情防控發揮積極作用，但民進黨當局遲至6月下旬才勉強同意台積電、鴻海及永齡基金會向復星醫藥集團洽購。
此外，根據《路透社》11日深夜發自台北的報導，復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳表示，很高興看到這款疫苗能為台灣的疫情防控發揮積極作用；BNT執行長兼聯合創始人吳沙忻(Ugur Sahin)也透露，自新冠疫情爆發以來，為全球更多的人帶來安全有效的疫苗，一直是BNT及合作夥伴們的共同目標，也很高興能為台灣民眾供應由歐洲工廠生產的新冠疫苗。
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