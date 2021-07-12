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上海復星盼助台恢復正常生活　BNT執行長：歐洲生產

▲中國官媒《新華社》11日晚間引述上海復星醫藥負責人聲明，希望能幫助台灣同胞儘早恢復正常生活。（圖／翻攝自新華社官網）
▲中國官媒《新華社》11日晚間引述上海復星醫藥負責人聲明，希望能幫助台灣同胞儘早恢復正常生活。（圖／翻攝自新華社官網）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-12 08:28:40｜2021-07-12 08:34:48

上海復星醫藥集團11日公告，該公司所屬復星實業，已與台積電、鴻海及永齡基金會簽訂mRNA新冠疫苗的銷售協議，將銷售共計1000萬劑疫苗。中國官媒《新華社》11日晚間則報導，上海復星醫藥負責人表示，希望能藉此幫助台灣同胞儘早恢復正常生活。

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《新華社》報導指出，上海復星醫藥負責人聲稱，公司將依照協議及正常商業規則，向台灣地區供應疫苗，期待以此幫助台灣同胞加強疫情防控，儘早恢復正常生活。

報導並提到，上海復星醫藥是在2020年3月，與德國BioNTech公司簽訂協議，參與mRNA新冠疫苗研發，並擁有該疫苗在中國及港澳台地區的獨家商業權益，並已在今年1月和2月，獲准在香港特別行政區緊急使用，並經澳門政府特許進口，用於當地的新冠疫苗接種計劃。

報導進一步指出，今年5月以來，台灣地區新冠疫情爆發，一些縣市、企業和民間機構，都提出希望向上海復星醫藥採購BNT疫苗一事，復星醫藥的負責人當時也已明確表示，願將疫苗服務於台灣同胞，為島內疫情防控發揮積極作用，但民進黨當局遲至6月下旬才勉強同意台積電、鴻海及永齡基金會向復星醫藥集團洽購。

此外，根據《路透社》11日深夜發自台北的報導，復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳表示，很高興看到這款疫苗能為台灣的疫情防控發揮積極作用；BNT執行長兼聯合創始人吳沙忻(Ugur Sahin)也透露，自新冠疫情爆發以來，為全球更多的人帶來安全有效的疫苗，一直是BNT及合作夥伴們的共同目標，也很高興能為台灣民眾供應由歐洲工廠生產的新冠疫苗。

▲有關台企採購BNT疫苗一事，有外媒引述BNT執行長吳沙忻聲明，疫苗將是從歐洲工廠生產。（圖／翻攝自路透社網站）
▲有關台企採購BNT疫苗一事，有外媒引述BNT執行長吳沙忻聲明，疫苗將是從歐洲工廠生產。（圖／翻攝自路透社網站）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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