名家論壇》阿術克斯／柯文哲對不起台北市政府團隊

台北市的疫情止不住，輿論「全台繼續陪台北坐牢」的罵聲不斷，雖然說全島一命，大家都知道要團結防疫，再怎麼責怪台北市也沒有幫助，但是社會大眾對於台北市長柯文哲的不滿，真的已經到了快要滿出來的程度，看看《蘋果》做的民調，當環南市場群聚染疫案爆發時，有高達82.1％民眾認同是台北市長柯文哲要負責！





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當然，病毒不是柯文哲製造的，真要比較的話，台北市比起一些國際城市如首爾、東京、巴黎等等，控制疫情的程度也還算可以，但是如果是跟台灣其他縣市比的話，柯文哲說得多做得少，也就難怪討罵了。更重要的是，柯文哲不是一個新手市長，而且他永遠表現出一副高度自信的樣子，往往讓人相信他真的超脫不凡，能人所不能，如今卻是這樣不堪。





柯文哲為什麼這麼有自信，不單是因為他對自己的崇拜而已，更是因為台北市身為台灣首都，數十年來就是政治跟經濟的重心，擁有豐沛的社會資源、素質優良的行政體系、進步的醫療環境，而這些屬於台北市的扎實根基，實實在在的提供給柯文哲市長強大的武力。換言之，依台北市的資源跟能力，要打贏這場防疫戰，只要認真做、好好做，老實講困難度不是太高。





但是，再優良再厲害的武器，也要有人進行良好的操作才行，尤其是要有優秀的指揮官，強大火力才知道要往那邊射啊。必須要清楚知道，整個台北市政府是一座精密複雜的機器，而面對病毒，不光是衛生單位的事情，包括民政、交通、市場、勞工等等，通通都有防疫責任，通通都有防疫任務，極度需要有明確方向的指揮，以有效進行資源調度，否則將會讓優秀的台北市政府團隊毫無用武之處，還錯誤百出。





近日，台北市中正區南機場周邊一個700多戶的社區也淪陷了，而且竟然是當地里長看不下去了，擔心再等市政府動作的話，恐怕就會一發不可收拾，所以乾脆開始自行造冊，打算在社區中庭進行快篩。





至於台北市政府面對虎林街周邊感染的反應，更是讓人火冒三丈。為了控制疫情，決定要進行大量篩檢，結果竟然每個里限額400人，然後要民眾自己打電話到里辦公室報名造冊，沒報名者再到現場排隊，可知道當地每個里人口至少3、4千人，難怪被轟是「唬爛專案」。





柯文哲真的要虛心一點，看看屏東的萬人擴大篩檢是怎麼做的，面對變種病毒來勢洶洶，為了防堵防疫，屏東縣政府團隊火力全開，第一時間啟動枋山、枋寮、市場三大專案，總計篩檢14,163人，可幸最終檢驗結果全數陰性。





最後，還是要語重心長的說，全島一命，抗疫不分你我，台北市守不住，是讓全台灣都困住，當柯文哲需要幫忙時，全台灣一定都會給予幫忙，征戰病毒經驗豐富的醫福會執行長王必勝協助環南市場防疫工作時即感概說，過去處理疫情事件，發現同一受影響場域，卻常有「這不是我們公司的人」、「這別家的不關我事」、「這是別縣市的」等堅持出現，導致疫情處理困難和延宕。





台北市加油，全台灣不會放任柯文哲市長把事情給搞砸的！











●作者：阿術克斯／資深國會幕僚





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