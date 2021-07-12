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台積電、鴻海永齡重訊　證實簽約購買捐贈BNT疫苗

▲台積電與鴻海永齡購買捐贈BNT新冠肺炎疫苗一事，兩企業今（12）日早上雙雙發出重訊，表示各捐贈五百萬劑BNT疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用，捐贈金額分別為美金1億7500萬元。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台積電與鴻海永齡購買捐贈BNT新冠肺炎疫苗一事，兩企業今（12）日早上雙雙發出重訊，表示各捐贈五百萬劑BNT疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用，捐贈金額分別為美金1億7500萬元。（示意圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-07-12 09:05:29｜2021-07-12 09:11:43

眾所矚目、台積電與鴻海永齡購買捐贈BNT新冠肺炎疫苗一事，兩企業今（12）日早上雙雙發出重訊，表示各捐贈五百萬劑BNT疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用，捐贈金額分別為美金1億7500萬元，含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等。

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從昨天開始，台積電與鴻海永齡「已完成」簽約購買BNT新冠肺炎疫苗一事受到各界關注，昨（11）日晚間上海復星醫藥以上市公司公告名義宣布，子公司復星實業9日與台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥等四方簽訂「銷售協議」，向裕利醫藥銷售1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗。

鴻海集團創辦人郭台銘今（12）日凌晨一點半也po文發聲，直言「自我方提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉。」很欣慰終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署，但還不能放鬆，因為持續還要「努力催促到貨」，但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會，面對疫情時增加信心，同時得到喘息

而今日台積電、鴻海永齡兩企業早上雙雙發出重訊。鴻海重訊指出，公司與永齡基金會共同捐贈五百萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用。捐贈金額不超過等值約美金1億7500萬元，含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理費用與保險)。其中，鴻海公司不超過約美金1億500萬元、永齡基金會不超過約美金7000萬元。受贈對象為行政院衛生福利部疾病管制署。

台積電也捐贈500萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用。捐贈金額不超過等值約美金1億7500萬元，含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等)。受贈對象同樣為行政院衛生福利部疾病管制署。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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